日日宣傳反詐仍中招　央視法制主持人被騙千元買茶葉　望引以為戒

近年來內地大街小巷宣傳反電詐、反詐騙，然而即使如此仍免不了有人上當受騙，這次被騙的甚至是央視《今日說法》法制節目主持人。11月1日，央視主持人李曉東在社交平台發影片稱，自己被騙1000元（人民幣，下同）購買茶葉，「我這個天天宣傳反電詐、反詐騙的法制節目主持人也會上當受騙啊。」



李曉東回憶，自己在銀行門口偶遇賣茶葉的中年人，該中年人詢問他是否要茶葉，李曉東表示自己不喝茶，但中年人堅持讓他看看，隨後打開了其駕駛的賓士後備箱和後車門，里面堆滿了包裝精美的茶葉。

中年人向李曉東解釋，其來北京開茶葉展銷會，現在會已開完，他準備回家鄉，這些茶葉帶不回去了，但是自己的後排座椅要坐人，所以想把這些茶葉便宜處理。中年人介紹，鐵觀音原來一盒1000元，現在只賣300元。

包裝精美的茶葉禮盒。

雖然李曉東一直警惕拒絕，但在中年人表示茶葉可以降至200元一盒售賣時，李曉東還是被低價打動，於是「一咬牙、一跺腳」花1000元買了5盒。離開後，李曉東覺得不對勁，次日找了一位懂茶葉的朋友幫忙看看，朋友表示，這是添了香精的偽劣茶葉，「50塊錢一盒都不值」。

雖然有網民在李曉東的賬號下評論說其「心善」「淳樸」，但有網民提出，這是很多年前的老套路，騙子售賣的東西包括但不限於茶葉、海鮮、床品四件套，千萬不能貪小便宜吃大虧。另有網民感慨，「沒被騙過只因為沒遇見適合自己的劇本。」

李曉東也在影片中表示，「詐騙手段總有一款適合你。人只要起貪念，距離被騙就不遠了」，希望大家以自己為戒。

李曉東在社交平台「現身說法」講述自己被騙經過。

據CCTV節目官網，李曉東現為中央廣播電視總台央視綜合頻道《今日說法》欄目主持人。曾就職於西安電視台、上海東方衛視、北京衛視，2006年進入中央電視台工作。2014年開始主持《今日說法》節目。

其實早在去年5月，浙江省消保委就發布提醒，在博覽會會場、高速服務區旁邊，一些穿著精致，開著好車的人以參加完博覽會帶不走相關產品，欲低價處理的話術哄騙他人買下自己的產品，但拆開後發現，這些產品往往是以次充好，用精致的包裝來提高產品的「身價」， 讓消費者誤以為買到了「實惠」。消費者如遇上述「套路」，一定要擦亮眼睛，理性消費，警惕身邊的「消費陷阱」。