貴州24歲騎手感冒後送外賣猝死　家屬申請工傷認定

內媒《紅星新聞》報道，10月19日晚，貴州一名24歲騎手在感冒後想請假仍被要求跑單，外賣站「站長」指請假要醫院證明。男子送了幾單外賣後，推測於10月20日0時50分在家中猝死。家屬認為其所在公司存在過錯，並提出了僱主責任險理賠和申請工傷認定的請求。



王某。（紅星新聞）

王某的工資。（紅星新聞）

其表哥李先生介紹，王某今年24歲，2021年8月開始在貴州金沙縣當外賣騎手，其所在公司是外賣平台的一家「外包」公司，名為貴州百多快科技有限公司（以下簡稱貴州百多快公司）。

王某某的信息。（紅星新聞）

2021年8月至今，王某月收入多為三四千元（人民幣，下同），最高8889元，收入的發放名目均為「服務費」，負責合作商均為貴州百多快公司。僱主責任險的投保人，也是貴州百多快公司。

王某的工資。（紅星新聞）

李先生稱，王某每天從下午5點上班至次日凌晨3點，出勤率較高。王某家裏經濟條件不好，母親在縣城當保姆，母子租住在縣城。10月20日早上7點過，王某母親多次撥打王某電話未接後，趕回家後發現王某趴在床上已無氣息。醫務人員到場後稱，王某已去世幾個小時。

居民死亡醫學證明（推斷）書顯示，王某死亡地點為家中，死亡原因為「其他猝死，原因不知」，死亡日期為10月20日0時50分。

居民死亡醫學證明。（紅星新聞）

王某安葬後，家人在其手機上看到了他和站長袁某的聊天記錄，聊天記錄顯示，10月19日晚11時，王某與站長協商下班請假，並稱「送了就下班，我遭不住了，感冒了」「腦殼疼」等。10月20日0時3分，站長又向王某發消息「刷新上線」，又說高燒需要證明才可以請假，「沒得證明，我咋放人？」，在王某說次日去醫院開藥拿證明之後，對方回覆稱「OK」。

王某與站長的聊天記錄。（紅星新聞）

王某跑單記錄顯示，10月19日23時31分至23時55分，王某共送達4單外賣。

王某感冒後仍在送外賣。（紅星新聞）

李先生稱，通過協調，貴州百多快公司給了3萬元人民幣喪葬補助。目前，家人和公司已就僱主責任險的理賠問題進行溝通。

貴州百多快公司的相關負責人易先生表示，他們屬於美團外賣的代理，公司在與家屬對接相關情況，事情也在處理中。此外，死者親屬正在申請工傷認定，目前正按人社部門要求補充排班表等資料。