雲南一小學多名學生出現頭暈嘔吐　病情反覆近2個月　病因未明

雲南一小學有多名學生出現頭暈、嘔吐、腹瀉、手腳發麻等不適症狀，部分患兒病情反覆，輾轉到多間醫院求醫，但尚未明確診斷出病因。

10月25日，昭通市教育局工作人員稱，彜良縣教育局、昭通市教育局正在處理此事。洛澤河鎮政府工作人員稱，目前此事正由教育局牽頭，鎮政府配合處理，具體情況正在核實中。



《紅星新聞》報道，多位學生家長介紹，雲南昭通彜良縣洛澤河鎮毛坪中心小學位於洛澤河鎮毛坪街。今年9月開學時，學校稱學生人數太多，本部校區容納不下，將六年級的學生分配到該校位於嶺東村的校區上課。學生在學校吃午餐和晚餐，晚餐後可以在學校上晚自習，晚上8時晚自習結束放學。

家長周女士（化姓）稱，9月3日晚上11時56分，班主任來電稱兒子生病，讓她趕去學校。她和丈夫趕到學校後，發現操場上有不少學生哭鬧著亂成一團，其兒子也在操場上，滿頭大汗，手腳發麻。

患兒在醫院接受治療。（紅星新聞）

周女士帶兒子到縣裏的醫院就診後，醫生稱患兒無大礙，為他吊鹽水及開藥後便讓他回家。周女士記得，當時醫院內還有不少學生，兒子曾稱9月3日的晚餐有西葫蘆，他食用時覺得「有點生、有點苦」，在學校的飲用水是從飲水機接的桶裝水。

周女士稱，兒子服藥後有所好轉，翌日回校上課。9月5日上午，老師再次聯繫周女士稱其兒子生病，癥狀和之前類似，嘔吐、肚痛等。

周女士帶兒子去昭通市第一人民醫院求診。病危通知確認書顯示，周女士的兒子因頭暈、雙下肢抖動3天，於9月6日00:26送入該院治療。查體顯示「一般情況差，神志清楚，急性病面容，頸軟，無抵抗，口唇無發紺，咽充血明顯，雙側扁桃體腫大，可見白色膿點附著」。

醫院考慮了細菌或病毒感染、天然毒素中毒、群體性癔症（集體歇斯底里、群體性心因性疾病；mass hysteria）、飲用水污染等多種可能性，但病因不明，只能對症治療。醫院診斷考慮為「1.食物中毒？ 2.急性化膿性扁桃體炎」。

周女士的兒子出院後，於9月10日回校上課，但一到學校又出現嘔吐、抽搐、頭暈等症狀，再次送醫。9月30日、10月6日，兒子又再次發病。

患兒的就診紀錄。（影片截圖）

另一家長劉女士稱，其兒子的症狀和周女士的兒子類似，時好時壞，多次發作。9月8日，學校讓嶺東校區上課的學生們前往位於毛坪街的本部校區上課。但回到本部校區後，幾名曾在嶺東校區上課、生病的學生依然反覆發病。暫未聽說一直在本部上課的其他年級學生有類似情況。

9月6日，在昆明醫科大學滇東北臨床醫學院，劉女士也收到《病重（危）通知書》，其兒子被診斷為「1.頭暈、胸悶待查(1.食物中毒？2.腸道感染？3.其他?）；2.肝功能檢查的異常結果」。醫患溝通記錄和病情評估表顯示，醫院為患兒開了谷胱甘肽保肝藥、補液等對症治療。

家長們表示，雖然輾轉了多地、多家醫院，但子女的病因仍未明確。他們希望能早日查明患病的原因，對症下藥，讓患兒早日康復。