中國｢最強軟飯男｣李春平離世　曾稱獲大39歲荷里活女星贈70億遺產

內地傳奇富豪李春平近日離世，終年76歲。外界盛傳李春平晚年罹患認知障礙症，孤獨一人病逝醫院，並沒有親人陪伴，不過未獲證實。



李春平曾聲稱繼承比他年長39歲的美國荷里活女星的大量遺產，高達70億人民幣，而後因為投資有成，資產一度高達268億人民幣，一度被內地網友戲稱「史上最牛軟飯男」。

外界盛傳李春平晚年罹患認知障礙症，孤獨一人病逝醫院，並沒有親人陪伴，不過未獲證實。

內媒報導指出，李春平一生充滿傳奇色彩，在19歲被女友背叛失戀之後，靠著俊帥外貌結識比他年長39歲荷里活女星，因女方說他長得像初戀男生，接下來13年他就以情人身分陪伴在婦人身邊，在老婦人罹患癌症時也不離不棄，而在女方過世後便繼承所有遺產。

接下來李春平回到內地生活，入手了3輛勞斯萊斯，成為中國第一位擁有勞斯萊斯的人，但同時也熱心公益。

李春平曾是內地首富之一，而後出版自傳書，並於2009年曾被翻拍電視劇《人間情緣》，由鄧超、范冰冰、李小冉等人主演，也一度引起熱議。只是李春平的奢華生活，也讓他晚年過得悽慘，2002年涉嫌購買被盜文物遭拘留，2017年更傳出罹患阿茲海默症，而名下財產及房產被身邊人轉移，最後甚至傳出只能一人孤獨離世。

