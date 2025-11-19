驚現「皇帝」為你加油！　1.8萬人奔赴橫店「十年之約」馬拉松

2025年是橫店馬拉松的第十年，作為國內獨具特色的「體育+影視」金牌賽事，1.8萬跑友從全國各地奔赴而來，共同打造了一場「十年之約」的快樂奔跑之旅。



11月16日上午7:30，隨着一聲清脆的發令槍響，來自全國各地的1.8萬名跑友身着五彩運動服，在浙江省的橫店明清宮苑景區前摩拳擦拳，準備出發。

1.8萬名跑友在浙江橫店馬拉松現場鳴槍開跑（搜狐）

在賽事創辦10 周年的特殊節點，本次以「跑進電影，穿越歷史」為主題，設馬拉松、半程馬拉松等兩個項目。其中，馬拉松4000人，半程馬拉松14000人。

作為內地具有影視特色的馬拉松賽事，本屆橫馬延續「沉浸式穿越體驗」的風格，升級的賽道堪稱「移動的影視片場」。

賽道會經過明清宮苑景區、秦王宮景區、清明上河圖、華夏文化園、橫店圓明新園和「萬盛映象」電影主題街區，充分地讓跑友們感受到了上下五千年的歷史變化。參賽者賈肇煒這樣評價：「我跑過很多場馬拉松，但橫店不一樣，我真的感覺跑進了電影裏」。

與大多數城市馬拉松不同的是，橫店馬拉松旁邊站着的，除了志願者和觀眾，還有「西天取經」的師徒，上陣殺敵的將軍，守護皇帝的宮廷侍衛等影視角色，都站在跑道邊給參賽者加油助威。

「皇帝」影視角色在現場為選手加油（搜狐）

最終，中國選手張立鋼以2小時27分23秒獲得全程馬拉松男子組冠軍，盧慧艷以2小時58分44秒獲得全程馬拉松女子組冠軍。

男子半程馬拉松的冠軍由王迪宇獲得，成績是1小時8分16秒。女子半程馬拉松的冠軍由馮燕清獲得，成績是1小時19分38秒。