相當手機價？　中國人形機械人價格降至萬元內　加速邁進｢消費級｣

多少錢可以將一款人形機械人帶回家？近日舉辦的世界互聯網烏鎮峰會上，參展商們帶著各路機械人「大展拳腳」，以「一部手機」的價格回應了這個問題。



昨日（11月17日），2025年世界互聯網大會在浙江烏鎮開幕。據《北京晚報》報道，多家中國企業的新款人形機械人價格不斷下降，比如加速進化推出的具身開發入門級平台Booster K1，限時售價2.99萬元起（人民幣，下同）；宇樹科技的Unitree R1 AIR，售價同樣降至2.99萬元；松延動力的「小布米」，售價更是低至9998元。

過去，一款人形機械人的價格大約要到幾十、十幾萬不等。比如宇樹科技Unitree G1登陸美國沃爾瑪在線平台時售價為21600美金（大約港幣15萬）；在春晚因扭秧歌爆火的人形機器人Unitree H1售價更高達到65萬人民幣。此外，優必選的天工機械人價格最高也近80萬人民幣一台。

將價格「打下來」降至一部手機的價格，不只是薄利多銷，而是中國智造的產業革命。

雖然價格下降，但性能也再逐步拓展。此前，人形機械人或許只能跑步、跳舞。如今，已具備更強的功能拓展性。中國企業正推動人形機械人加速向「消費級」邁進。比如價格9998的「小布米」支持圖形化編程，配套課程開發；Booster K1則面向教育、科研、賽事、展演等場景，構建了完整的開發生態。

松延動力「小布米」價格降至萬元以內。

松延動力「小布米」價格降至萬元以內。

松延動力創始人姜哲源表示，「小布米」之所以能將價格降至萬元內，在於提高零部件自研比例、革新材料與結構設計以及本土供應鏈的優勢。

通過技術突破、成本重構，中國工業積累形成了強大的高質量供應鏈。高精密減速器、伺服系統、智能控制器等核心零部件不斷取得突破，國產化率持續提升，從而使得人形機器人價格得以持續向下突破。

報道指出，2025年前三季度，中國工業機械人產量達59.5萬台，服務機械人產量更是突破1350萬套，均已超過2024年全年產量。可以預見，隨著行業產業化運作的不斷推進，從零部件生產到組裝調試的效率將持續優化，人形機械人成本還可進一步下降。中國人形機械人或將重演中國新能源汽車飛速發展的故事。

加速進化CEO程昊表示，當前市場缺乏適合二次開發的人形機械人平台，「希望通過低價，讓更多開發者低成本進入，推動技術研發。」

目前，人形機械人也正與AI技術交匯。比如，智源研究院此前發布Emu3.5多模態大模型，該大模型能夠讓人形機械人從「預設場景」走向「泛化適應」，從「機械執行」走向「智能交互」。這意味著，機械人的「大腦」在新技術加持下，將有能力快速適應眾多場景，大大節省訓練成本。

且目前人形機械人在擬人層面以能走出與人類幾乎無異的步伐，小鵬最新推出的IRON機械人甚至在發佈會上剪開腿部以自證「無內藏真人」。

完整強大的供應鏈做基礎，中國機械人正在以極具競爭力的價格進入市場，並快速形成產業規模和生態。《北京晚報》報道數據顯示，近一個月，僅在京東，就有超百款智能機械人產品上新，具身智能機械人成交金額同比增長757%。