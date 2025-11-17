有片｜宇樹機械人表演時跌倒引熱議 網民讚真實：證明已趨於AI化
撰文：林芷瑩
近日，有博主分享宇樹科技機械人表演時意外跌倒的影片，引起網民熱議。有人認為，機械人一直嘗試往後退來穩住重心，證明已愈來愈趨於AI化。
影片中，機械人身穿白色長衫，正在表演沖拳、踢腿、格擋等動作。結果轉身後沒有站穩，接連倒退後跌倒，一旁候場的演員都忍俊不禁。
《紅星新聞》報道，11月16日，博主王先生介紹，自己平時從事機械人租賃服務，11月11日，與當地劇團合作表演《功夫天下》，未料彩排時因為衣服太長，機械人意外滑倒。
王先生表示，彩排時機械人往後退，自己找平衡時剛好踩到衣服後跌倒，「我們從2月底到現在，差不多都有400場這種活動了。現在（租賃）便宜了，現在一天七八千，以前一天兩三萬、三四萬」。
網民睇法：
第一次看到這麽真實的機器人倒地
不行還得練，下盤不穩，建議先蹲馬步
我真想不到這破東西除了添亂還有什麽用
全場氣氛很緊張，直到機器人摔倒那一刻才放松下來，差點武松都沒飯吃了
說真的，確實厲害，它在重心向後不穩後一直在嘗試往後退來穩住重心，證明它的程序是真的趨於AI化而不是死板的。
大家也可以搜一搜現在這些機器人舞台表演沒失誤的視頻，早已不是過年大家說的買個回去伺候的那個水平了
