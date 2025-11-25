員工入職要改姓「鼠」？　三隻松鼠澄清非強制：感覺更親切、可愛

有網民反映，入職中國網絡零食品牌「三隻松鼠」後會失去本名，員工要改姓「鼠」，連公司創始人章燎原都自稱「松鼠老爹」。品牌方回應稱，用「鼠」字起名並非強制規定，旨在營造親切可愛的氛圍。



《經視直播》報道，有網民在社交平台發文稱，在入職「三隻松鼠」後，員工會將自己的名字改為「鼠某某」。其發布的照片顯示，在一會議現場上，每個座位都擺放了以「鼠」字開頭的名牌，如「松鼠老爹」「松鼠老母」等，而「松鼠老爹」即公司創始人章燎原。

在一會議現場上，每個座位都擺放了以「鼠」字開頭的名牌。（經視直播）

11月24日，三隻松鼠股份有限公司工作人員表示，公司確實有以「鼠」字作為名字前綴的文化，大家都用「鼠」字起名，感覺更親切、可愛，也突出品牌特色。他還稱，用「鼠」字起名並非強制規定，「是在入職時有人告知我們有這樣的習慣，我們接受了，也沒有提出異議。並沒有說不同意就會有什麽後果」。

有網民展示了三隻松鼠黨委名單，上面的姓名也均以「鼠」字開頭。（經視直播）

「三隻松鼠」的改花名文化曾引起爭議。《界面新聞》報道，有消費者發文稱，其購買的三隻松鼠板栗疑似變質並申請退貨時，發現商家退貨收件人名為「退貨鼠」，質疑此名稱諧音「退貨死」，引發廣泛討論。

另有網民發現，「三隻松鼠」的客服都以「鼠xx」為自己命名，還會稱呼消費者為「主人」。隨後，「三隻松鼠」通過官方社交媒體等多個渠道回應，表示此命名方式是公司企業文化，還有「發貨鼠」「客服鼠」等花名，「退貨鼠」並非辱罵消費者。

「三隻松鼠」的客服都以「鼠xx」為自己命名，還會稱呼消費者為「主人」。（經視直播）

「三隻松鼠」的客服都以「鼠xx」為自己命名。（經視直播）

「三隻松鼠」的品牌介紹稱，會把消費者當做「主人」。（經視直播）

「三隻松鼠」創始人兼CEO章燎原曾回應公司花名文化一事。他表示，「無論以何種方式，如果員工喜聞樂見地接受並最終落到企業的價值觀，以消費者為中心，組織內部高度協同且有趣，都是好的企業文化」。

有內地律師稱，若企業未有強制員工改花名，且未侵犯員工的姓名權等人格權利，通常認為是合法的。若強制執行，則可能侵犯員工的人格尊嚴。

官網公開資料顯示，三隻松鼠股份有限公司由章燎原於2012年創立，總部位於安徽蕪湖，主要經營堅果和休閒零食。2019年，該公司上市，成為「國民零食第一股」。