義烏警方通報疑犯王俊凱非法集資案　網民質疑為何不隱名

11月25日，義烏市公安局發布一條警方通報引發民眾關注。其中顯示疑犯姓名為「王俊凱」，與內地藝人王俊凱同名同姓，有網民質疑為何要公開疑犯姓名引起誤會。對此，警方表示，疑犯王俊凱因涉嫌非法集資被立案偵查，其為個人作案，因此必須公布全名。



義烏市警方通告顯示，2025年9月16日，警方對疑犯王俊凱（男，36歲，浙江省義烏市人）涉嫌非法吸收公眾存款犯罪一案立案偵查。

為查明案情、打擊犯罪，保護人民群眾合法權益，請涉及該案的受害者、集資參與人攜相關資料到義烏市公安局經濟犯罪偵查大隊核查登記。請案件當事人於2025年12月31日前及時報案登記，避免因逾期報案影響自身合法權益。

因疑犯王俊凱姓名與內地知名男星王俊凱同名同姓，有網民質疑，警方為何會公布犯罪嫌疑人王俊凱全名，而非王某某、王某凱。

對此，11月26日，義烏市公安局經偵大隊回應內媒表示，民警表示為疑犯王俊凱個人作案，必須公布全名，不然集資參與者不知道（他）是誰。

此前義烏公安也有在通告中公布疑犯全名的情況，例如2024年12月30日，其曾發布「關於劉晶晶涉嫌非法集資案集資參與人報案登記事項的通告」，亦為非法集資案，同樣公布疑犯全名。