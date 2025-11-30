2026年起吸毒記錄可封存？　南通文旅一句評論粉絲量激增近150萬

近日，江蘇南通文旅在一條關於「2026年起吸毒記錄可封存」的抖音影片下，評論「哪位官少爺吸了？」，令其一夜之間粉絲量激增近150萬，引發網絡熱議。據統計，11月27日南通文旅有35.3萬粉絲，至28日下午2時已增至183.8多萬。



南通文旅一句「哪位官少爺吸了？」一夜之間漲粉超近150萬。（抖音截圖）

這段影片的内容為2026年1月1日起實施的《中華人民共和國治安管理處罰法》第一百三十六條規定，違反治安管理的行為記錄（包括吸毒記錄）將被依法封存，不得向任何單位和個人公開。

而南通文旅的評論直接表達了對吸毒檔案封存的質疑，瞬間引來大批網民點讚，「南通文旅太剛了！」，更稱其為「南哥」。但隨着評論激增和快速傳播，迅速引起網絡爭議，該內容很快便被刪除。

南通文旅的粉絲量由35.3萬漲至183.8萬。（抖音截圖）

針對此次事件，有網民發聲，「不管出於什麼原因，都不太能接受吸毒記錄可以被封存，這對不起那些工作在一線的緝毒警員。」但也有網民指，給迷途者一次回頭機會，這是法律的溫度。

網民睇法：

那之前吸毒、嫖娼、酒駕的那些被禁的藝人算什麽

吸毒記錄封存？？？我怎麽看不懂中文了？

下一步是不是公開禁毒工作者

這不是包庇犯罪者嗎

真為緝毒警察不值。

對得起前線緝毒英雄們嗎？

南通是個好地方，文旅趕快給我推薦一下好玩的地方，晚了怕來不及了

