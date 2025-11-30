2025年底財運爆發的3大生肖　命理師指屬兔如肯這樣做財源滾滾來

台灣命理師清水孟國際塔羅小孟老師點名3個生肖在年底財運旺盛。



其中屬虎者財運最強，行動力爆棚且執行力驚人，只要看準機會就能迅速卡位，年終獎金與額外酬勞可望上門。

生肖蛇

生肖蛇在最後一個月財運如同靈光乍現，許多原本想不通、看不懂的賺錢方向突然變得清楚。小孟指出，屬蛇者這個月創意特別旺，越是別人覺得怪、覺得冷門的點子，越能從中發現價值，加上年底資訊量爆炸，反而能在亂中有序找到快速致富方法。人際關係上也會出現關鍵人物，不是送財就是給機會。

生肖兔

生肖兔年底如同加滿電一般續航力十足，做事更穩、更準且能抓到平衡。小孟表示，屬兔者這個月特別容易遇到好機會，像是貴人引薦工作、突然有合作機會，或剛好遇見划算的投資訊息，都是不費吹灰之力就能獲得實際收益的類型。越願意接觸人、越願意溝通，財源就越容易滾滾而來。

生肖虎

生肖虎年底就像被打開升級模式一路往上衝。小孟分析，屬虎者這個月行動力特別猛，只要看見一點賺頭的跡象就會立刻出手，因為這種超強執行力能搶先卡位取得先機。工作表現也容易被看見，臨時獎金、年終加碼、額外酬勞都有機會落到屬虎者身上。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

