14歲仔學校體測時倒地後猝死　家長：躺地上數分鐘都未被發現

近日，有網友揭露山東威海一所中學14歲的初中生在校內體測中猝死的消息引發關注。29日上午，該生的家長岳先生向內媒證實此事件，表示其兒子岳紅（化名）於11月7日傍晚在學校操場進行1000米體測時，突然倒地，經搶救無效不幸去世，經診斷為心源性猝死。



岳先生回憶，11月7日下午5時24分，岳紅在操場參加體測，5時29分突然倒下，卻未能及時被發現。岳先生說，醫生告訴他，心臟驟停的黃金搶救時間是4到6分鐘，但孩子在跑道上躺了8分鐘才被其他學生發現並告知老師，老師隨後趕到現場，20分鐘後急救人員才抵達。他指出，急救人員到達時，孩子已經沒有心跳，2小時後接到孩子搶救無效的通知，而在此之前，孩子並無任何心臟病史。

岳先生在派出所查看了當時的監控視頻。根據畫面顯示，幾名穿著校服的學生在操場上跑步，約25秒時，岳紅開始減速走路，41秒時，他突然用雙手撐地，並在約1分7秒時倒地，周圍的其他學生卻並未立即施以援手，直到視頻結束，仍無人將他扶起。

監控畫面。（極目新聞）

岳先生提供了一位名為夏老師的聯絡方式，據稱此老師在事件發生後曾與岳先生的妻子聯繫。當記者於29日聯繫這位夏老師時，他表示對具體情況不太清楚，並提到學校正著手解決此事件。

涉事學校所在轄區的派出所工作人員表示，已經排除了刑事案件的可能，確認學生是在跑步過程中猝死。