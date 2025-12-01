上海膠州教師公寓大火　燒毀房屋按市場價全額賠償

香港宏福苑大火，不少內地民眾第一時間聯想起15年前的上海膠州教師公寓大火，同樣是老舊高層住宅外牆維修，以及使用易燃維修材料，從棚架處起火，火勢沿着易燃材料吞噬整幢樓宇。事後，政府給予受災居民以全額補償，包括向每位遇難者家屬賠償96萬元（人民幣，下同），受損房屋則按「市場價格、全額賠償」。



2010年11月15日，上海膠州教師公寓大火造成58人死亡。在人身賠償中，當地政府向每位遇難者家屬賠償96萬元，包括一次性死亡賠償約65萬，以及政府幫扶和社會愛心捐助等31萬元，而受傷、受災人員則按照傷殘程度，分別獲得賠償。

高壓水槍射向通體燃燒的膠州路教師公寓大樓大火，但依舊無法撲滅大火。（維基百科）

上海膠州教師公寓造成58人死亡。（維基百科）

至於受損房屋則按「市場價格、全額賠償」方案，房屋賠償方案分別是房屋修復賠償、貨幣賠償、實物賠償，住戶可選其中一種。另外貴重的家庭物品財產，則通過評估機構估價，確定賠償總額。

若住戶想保留房屋，賠償主體靜安建設總公司（以下簡稱建總）會負責修復、賠償費用和貶值損失。若選擇貨幣賠償，建總會以每平方米5.1萬元為均價賠償。另外還有實物賠償，建總收購失火大樓附近的商品住宅期房，以市場價結算，預計3年半內交房。不少居民要求現房賠償，而非期房，但最後未有相關方案提交。

教師公寓内部被嚴重燒毀，最後賠償方案按市場價全額賠償。（網上圖片）

有住戶認為雖然「市場價格、全額賠償」，但這一賠償價無法在同等地段購置一套同等面積、相近樓層的新屋，很難填平損失。據相關人士稱，在這些賠償方案中，房屋賠償爭議最大，雖然經歷了艱難又漫長的磋商和談判，但依舊有住戶不滿意房屋賠償，一直拖了好幾年都沒有協商處理好。

另外，不少住戶的家庭財產在火災中被燒毀，對於文物和知識產權的賠償，靜安區推出「整體協商和賠償」的方法，即根據現場評估確定「存在物品評估價」和「可能滅失物品協商價」最終確定賠償總額。