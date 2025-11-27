宏福苑五級火｜網民憶15年前上海靜安高層住宅大火58死　懲處54人

香港宏福苑這場惡火，截至目前已造成55人死亡。不少內地網民看到大火狂燒多棟樓宇的畫面，心痛不已。許多內地網民也討論，香港宏福苑大火和2010年上海11月15日靜安區膠州路公寓大樓大火非常相似，同樣因為外牆翻建引發火災，且事故現場環繞大量易燃材料，導致大火迅速蔓延，消防無能為力。許多網民盼能夠盡快徹查原因，也盼香港能度過難關。



據內媒報道，15年前的上海「11·15」大火，造成58人遇難，直接經濟損失1.58億元人民幣。國務院處罰54名火災責任人，其中26名被追究刑事責任的包括上海官員以及有關建築公司管理人員，時任上海市長韓正被要求作檢查。



15年前的上海「11·15」大火，造成58人遇難。（路透社）

現時香港官方仍未公布起火原因，但根據火災現場初步分析，起火點始於建築週邊的竹造鷹架以及尼龍製圍網，這些易燃材料起火後快速燃燒。

同樣是高層建築 火勢迅速蔓延難撲滅

香港宏福苑和上海膠州路公寓大樓都屬於高層建築，前者31層，後者28層，均因事故現場使用大量尼龍網等易燃材料，導致大火迅速蔓延。

2010年11月15日，上海靜安區膠州路公寓大樓大火，消防員試圖從向上噴水救火。（圖片來源：維基百科）

上海「11·15」大火的事故原因是電焊工人違章操作，電焊引燃外牆B2級保溫材料，短時間內形成密集火災。內地網民說，當時起火點位於10－12層之間，因樓房外有大量易燃材料，導致大火一層一層往上燒，一直燒到28層，熊熊大火瞬間包圍整幢大樓，最後消防也無能為力。

倖存者回憶當年驚魂時刻，當時腳手架已被燒紅，玻璃窗也已經燒焦，抱著燒死不如跳死的心理，最後爬腳手架逃生，才得以活下來。而上海這場大火之後，建築防火規範修改，要求高層建築必須採用耐火等級為A級的保溫材料。

燒燬的教師公寓前擺滿死者遺照、各種鮮花、蠟燭花圈。（圖片來源：維基百科）

內地網民熱議竹棚助燃？專家反駁

香港宏福苑大火由外牆棚架最先起火，並蔓延至樓宇內部，火舌由底部燒至屋頂。有目擊人士指，僅分鐘火勢已沿著棚架直燒上高層，竹枝被燒至爆裂墮下，短時間大火連燒７棟大樓，場面觸目驚心。

目前國際和內地不少城市均在建造工程常採用金屬棚架，有網民看到香港宏福苑外牆還在使用竹棚，不免質疑這是大火迅速蔓延的原因之一。據悉，竹棚因其輕巧、搭建快速且堅固，在香港廣泛用於建築施工和維修。

2025年11月26日，大埔宏福苑邨發生嚴重火災，造成多人傷亡。（Getty）

不過也有專家指出，香港宏福苑大火蔓延與竹棚沒有太大關係，竹棚蔓延火力的能力很低，令火勢蔓延的還是棚網。業界人士指出，不少施工區域為節省成本，都沒用阻燃棚網。如果施工區域未用阻燃棚網，很大可能是火勢擴散關鍵。

據此前報道，消防人員滅火時，發現大廈外牆的保護網、防火布、塑膠布蔓延速度比合規物料遠遠的猛烈、蔓延得快，實屬「不尋常」；而沒被波及的大廈外牆上一些窗的通風位置則貼有發泡膠板，而發泡膠板遇熱時，也更易蔓延，也非常不正常。對此，保安局局長鄧炳強指會向刑事方向調查。

看到這次香港大埔宏福苑火災，香港，內地網民發言稱，要求嚴查起火原因，並從中吸取教訓，避免傷害再現。不少網民都在祈禱，希望香港儘快度過這次難關。

