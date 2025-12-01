宏福苑大火│原住4600人36%長者　菲律賓印尼裔2%　七成住戶供完樓

【大埔宏福苑大火／5級火／奪命火】大埔宏福苑11月26日（星期三）發生本港史上傷亡最慘重的住宅大火，已釀成逾百人死亡。宏福苑是1980年代建成的居屋，本是1,800多戶家庭、逾4,600名居民的安樂窩，詎料無情大火奪走百多人性命，無數家庭痛失親人，倖存災民亦要面對流離失所困境，後續支援十分重要。

翻查統計處2021年人口普查數據，宏福苑居民中逾三成是長者，約34%為退休人士。而今次火災遇難者中包括多名家庭傭工，數據顯示，屋苑內住有逾百名菲律賓及印尼裔人士，佔整體居民約2.2%。

不少受影響居民表示自己窮半生積蓄置業卻在大火中付之一炬，據統計，宏福苑樓宇已供滿按揭的比例介乎75.3%至90.8%，仍在償還按揭貸款的比例則介乎3%至18.1%，另有1.9%至4.9%為租戶。



11月30日下午繼續有約1500名市民到廣福休憩處獻花，人龍長達1.5公里。（羅日昇攝）

+ 2

宏福苑火災前人口構成

最近一次人口普查於2021年進行，當時統計顯示宏福苑有逾4,643名居民，當中有約1700人為65歲或以上長者，比例達36.6%， 較全港19.5%的長者比例為高。同期宏福苑內15至64歲青壯年人口約佔54.3%，15歲以下兒童則佔約9.1%。同期宏福苑居民年齡中位數為56.6歲，顯著高於全港年齡中位數46.3歲。

宏福苑有1,829戶，當中2、3人住戶比例較高，比例分別為40%、27.3%，較全港主要屋苑的相應比例28.6%、25.3%為高。

宏福苑內菲律賓及印尼裔人士居民人數

今次火災遇難者中包括多名家庭傭工，人口普查顯示，宏福苑內住有67名菲律賓人及36名印尼人，於整體居民中佔約2.2%。

根據人口普查，宏福苑居民中約42%為工作人口，退休人士（33%），學生（8.8%）、料理家務者（4.3%）、無酬照顧者（1.7%）等非工作人口合計佔約58%。

宏福苑住戶自置物業及租住比例

無情大火奪去逾百人性命，無數家庭痛失至親，倖存災民亦要面對流離失所困境。宏福苑於1980年代建成，至2021年已供滿按揭的住戶比例介乎75.3%至90.8%（註：8座分為3個樓宇組群統計），比例高於全港水平32.1%。其中宏仁閣、宏道閣及宏新閣合計比例較高，達90.8%；宏建閣及宏泰閣合計比例稍低，約75.3%。至於宏福苑不同樓宇組群中仍在償還按揭貸款的住戶比例介乎3%至18.1%，另有1.9%至4.9%為租戶。

宏福苑住戶收入中位數、按揭供款比例

統計亦顯示，宏福苑居民每月收入中位數為18,000元，家庭住戶每月收入中位數為20,490元，從事經濟活動的家庭住戶每月收入中位數為30,660元。2021年仍在償還按揭貸款的宏福苑住戶，每月供款中位數為12,000元，每月按揭供款與收入比率中位數為25.9%。租戶每月租金中位數11,000元，每月租金與收入比率中位數約為41.6%。