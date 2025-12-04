四川女花逾百萬買1500呎新樓　驗樓發現已遭入住　開發商：合理的

四川張女士在社交平台發佈影片稱，自己花上百萬元（人民幣，下同）買的新單位被陌生人安家了，水電全通，家具齊全。開發商方面解釋稱「是合理的」，等幾天會騰房。



據內媒《都市現場》報道，當事人張女士表示，今年6月份，她花了上百萬在四川購置了一套137平方米（近1500呎）的毛坯清水房，在開發商通知驗樓時發現，新單位被陌生人入住。

新單位竟被陌生人安家。（都市現場）

在影片中可以看到，毛坯房裏水電全通，家具齊全，陽台上晾曬了衣物，還安裝了簡陋的蹲式衛生間。最讓張女士無法接受的是，一共四個房間，偏偏主臥房被人擺上床入住。

陽台上擺滿了生活用品和衣物（都市現場）

張女士並不確定屋裏住的是誰，開發商銷售部門答覆說這是「合理的」，過幾天會騰房。對方理所當然的態度讓張女士無法接受，於是聯繫了地產經紀，要求退款，但未得到答覆。她表示會繼續找開發商協商，如果不行最後會考慮走法律途徑。

張女士主臥衛生間被安裝了蹲式廁所（辣子醬醬@抖音）

河南澤槿律師事務所主任付建認為開發商在通知驗樓前，有義務保證房屋處於合同約定的完好狀態，「新房被陌生人入住」情形已經構成違約。張女士可以根據《民法典》向房屋所在地法院提起民事訴訟，訴求解除合同，同時要求開發商返還款項，並賠償資金佔用利息、維權產生的誤工費等損失。