母親去世　兒子豪擲26萬請全村睇大戲還有飯吃　熱鬧如嘉年華惹議

近日，在河南安陽馬投澗鎮元二莊村，有孝子為祭奠母親去世20周年，免費請周邊父老鄉親觀看三天豫劇還有飯吃，現場人山人海，台下座無虛席。



不少網友認為，這一舉動不僅紀念了亡母，還弘揚了傳統文化和戲劇藝術；但也有人認為，父母活着的時候盡孝道更有意義，喪事更應從簡。

河南安陽馬投澗鎮元二莊村，有孝子為祭奠母親去世20周年，免費請周邊父老鄉親觀看三天豫劇。（截取自抖音@波哥波弟）

現場人山人海熱鬧如嘉年華：

+ 7

羊城晚報記者了解到，在豫北地區，從清代起，農村白事便有請戲的習俗，並發展出成熟的農村喪葬隊「響器班」形式，以熱熱鬧鬧的唱戲送葬寄託哀思。

孝子祭母，以傳統「請戲」方式寄託哀思、答謝鄉鄰的初衷，獲得不少讚譽，但同時亦引來了對其「鋪張表演」的質疑。這場爭議背後，是豫北流傳已久的喪葬風俗與現代簡喪觀念的一次正面碰撞。

既為紀念母親 也為答謝村民

據紅星新聞報道，網傳的孝子為河南鶴壁某地產開發商王合印。在演出現場，王合印帶着妻女和家屬，向在場的父老鄉親鞠躬，他表示，此次豫劇演出，主要是為了紀念母親逝世二十周年，並且答謝元二莊村村民幾十年來對他家的照顧。

據王合印介紹，他母親1942年出生於河南鶴壁一個普通農村家庭，一生坎坷，八歲喪母，九歲喪父，40多歲時丈夫去世，含辛茹苦把子女五人拉扯成人。於2005年患病去世，年僅64歲。

家人在其去世三周年、十周年都辦了紀念活動。「今年又辦了二十周年的紀念會，目的是教育家裏後人，時常記住母親的奉獻精神，把母親的這種精神延續下去。」王合印說。

這次唱戲，王合印及其家人請來了河南豫劇一團，該團團長關效宇在接受媒體採訪時表示，目前三天六場大戲已經全部演完，豫劇作為河南第一大劇種，深受當地老百姓歡迎，甚至有人專程跑了一百多公里來看演出。據知情人士介紹，本次演出是4萬元（人民幣，下同）一場，3天演了6場，全套費用是24萬元（約26萬港元），不包含宴請鄉親的費用。

【延伸閲讀】父親意外過世 婚禮上演「奇蹟一幕」 新娘當場淚崩：他真的來了（點擊放大瀏覽）

+ 16

既有點讚孝心 也有質疑鋪張

此事一經報道，立刻引起網友的廣泛關注。不少網友為這樣的孝心活動點讚，認為既推廣了地方戲曲，也弘揚了傳統孝道，還回饋了父老鄉親，多方共贏：

不僅請了鄉親們吃飯，讓他們看上豫劇，還能紀念母親，真是一舉多得！

有當地網友介紹，這是豫北傳統請戲的習俗，去世和去世後三周年都會請戲。

不過，也有網友認為，這樣的「大操大辦」只是一場做給活人看的表演：

母親在世多盡孝道，比過後唱什麼大戲都強。

更有不少人認為，生前應該盡孝，而去世之後喪事可從簡。

眾多的討論引向一個核心的問題：親人去世之後，應該用怎麼的喪禮、祭祀來寄託哀思？應該如何面對傳統習俗中對喪葬、祭祀的重視？對現代人來說，喪葬和祭祀的傳統話語正逐漸變得陌生，但對先人的哀思仍然需要找到合適的形式寄託和安放。

豫北喪葬請戲 風俗古而有之

記者了解到，豫北喪葬請戲、「鬧喪」的風俗古而有之。在劉震雲的小說《一句頂一萬句》中，也有對「喊喪」「鬧喪」的描寫。據《豫西北民間喪葬戲曲演出研究》，清代末年，許多富庶人家在長輩亡故後，會出資聘伶人演戲，以顯示對逝者的哀思，也稱為「鬧喪」。慢慢，喪葬祭奠祭祀表演逐漸形成一套特有的表演體系，在豫西北、豫中地區盛行。

有研究指出，在豫西北、豫中地區的民俗裏，喪葬的儀禮會擺到較高的位置，喪葬儀式上的演出規模是否隆重，在當地不少人心中成了衡量逝者家屬經濟實力和有無孝心的標準。在過去，喪葬戲也是村裏為數不多的文化活動，鄉親們也樂於參加。

在當地，還有專門用於宗教祭祀、民間婚喪喜慶的響器班。他們活動範圍廣、演出頻繁，在村裏坊中吹吹打打，讓所有人知道至親離世，熱熱鬧鬧走完最後一程。

喪葬請戲，是為了表達孝心，還是鋪張要面子？這樣的討論貫穿喪葬活動始終。正如有網友所擔心的，對排場的重視，在一定程度上導向了「活着不孝、死後鋪張」的現象。研究指出，有人在親屬死後，為其轟轟烈烈辦一場喪葬戲，便能獲得「孝順」之名。因此，「喪葬請戲」本身即具有展演性質，容易淪為「孝順」的演出、經濟實力的攀比。

喪禮之中，最重要的是「情」。無論是喪事從簡，還是豫北習俗中的「喪葬戲」，都是為了走好人生在世的「最後一程」，讓逝者的離去，在人心中得到恰當的安放。在這場彙集上萬人、演出三天的集會上，最珍貴的其實是王合印及其家人對母親的懷念，他說，母親的一生是偉大的，也是辛苦的，要把母親的這種精神延續下去。