女子被造黃謠後失業離婚曾試圖自殺　維權3年報警3次僅獲一句道歉

2022年，廣西林女士的照片和信息被造謠者掛在外網，暗示可以有性交易。林女士親自找到造謠者，把他告上法庭，歷經一審二審，獲得了勝訴。這三年間，林女士經歷了自殺失業離婚，維權後獲得的卻僅僅只有一句道歉。



林女士的照片和聯繫方式被放在了外網。（央視新聞）

《央視新聞》報道，2022年7月1日，林女士收到多條好友申請，對方稱外網流傳着她的照片，並附有露骨文字，暗示可以加微信見面，甚至可以發生性關係。事發當天，林女士第一次報了警。警方表示，由於信息發在外網，很難核查到這個人的真實身份。

事發13天，林女士收到公司的處罰通報：她的私生活在外網引起較大輿論，影響到公司形象，決定罰款5000元（人民幣，下同），以茲警告。

林女士曾自殺過。（央視新聞）

受此影響，林女士開始尋找造謠者。利用識圖功能，她發現，在微博上有一個賬號，與造謠者發佈在外網個人主頁上的內容，高度相似。該賬號地址顯示也在廣西，並打造了醫生人設。林女士投其所好，在新註冊的微博小號上發佈相似內容，引起了對方的注意，並拿到了對方的真實微信號。

2022年8月3日，林女士第二次報警，提供了聊天記錄和線索，並在南寧市公安局三塘派出所拿到了受案回執。她將受案回執發在了朋友圈，第一次試圖澄清謠言，但換來的是「受害者也有罪」的指責和謠言。

林女士確診抑鬱症。（央視新聞）

謠言帶來的傷害，從工作開始波及到家庭和孩子。林女士開始脾氣變差，徹夜失眠，大把掉頭髮，確診了抑鬱症，孩子也從開朗轉向沉默。隨着謠言不斷擴散，愛人辭去了工作，兩人協議離婚，孩子由父親撫養。林女士工作停擺，曾負責的項目移交他人，收入減少，無力再付房貸。

2023年5月8日，造謠者黃某向林女士發來了酒店地址和房間號，表示想要聊聊。確定對方已經入住後，林女士第三次報警，要警察去核對黃某的真實信息。

造謠者黃某。（央視新聞）

2023年6月，林女士再次和造謠者黃某聯繫，對方聲稱已去派出所做了筆錄，在等待警方的進一步處罰。7月10日，警方對二人進行了調解。

經警方查證，黃某所發佈的圖片和配圖文字皆為不實信息，構成了侵犯私隱的行為。在三塘派出所民警的調解下，雙方達成了協議：黃某要在網上公開道歉，向林女士的家人和工作單位進行解釋工作，並賠償林女士20萬元。

一審判決被告黃某公開道歉並賠償20萬。央視新聞）

但黃某都未兌現，2023年7月12日，南寧市公安局興寧分局對黃某作出了行政拘留10天、罰款500元的處罰。9月25日，林女士將造謠者黃某告上法庭，一審判決：被告黃某公開道歉並賠償20萬元，但沒有支持林女士要求黃某在全網持續6個月道歉的請求。

造謠者黃某聲稱兩人是情侶關係，再次上訴。（央視新聞）

2024年5月，黃某以「林女士和他為戀人關係，照片並非偷拍」為由提起上訴。堅持與謠言做了兩年鬥爭的林女士只覺得有一種無力感，向內媒記者哭訴，她曾選擇過自殺，被搶救了回來。

2024年8月，二審駁回上訴，維持一審原判，但林女士覺得，黃某並沒有因造謠行為付出應有的代價。12月26日，在廣西法治日報B4版中縫處，刊登了一則來自黃某對林女士的「道歉聲明」，但是沒有給出一分賠償款。由於沒有可供執行的財產，法院凍結了黃某的賬戶，並將黃某列入失信被執行人名單。

造謠者黃某僅在紙媒道歉。（央視新聞）

2025年，案件執行終結。在7月份，執行法官告訴林女士，黃某已被司法拘留15天。對於造謠者黃某賠償金額的執行，林女士已經向法院申請了執行懸賞，截至目前，申請還沒有獲得法院的審批。