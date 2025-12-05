廣東短裙女大廈爬窗逃走畫面瘋傳　屋內閃現半裸男　疑小三被捉姦

大陸廣東省近日發生一起令人匪夷所思的事件，有一名身穿白色短版上衣、白色短裙的女子，無故從某幢大樓爬窗而出，並沿著牆壁的水管下滑至鄰居家敲窗求助，整段過程皆被目擊者拍下並上傳網絡，立刻引發熱烈討論。



短裙妹高樓爬窗逃亡，緊抓水管向下滑

根據《潮汐視頻》等陸媒報導，廣東省某住宅區近日有一名身穿白色短版上衣、白色短裙的長髮妹，不知為何突然爬在窗外，並趁著屋內一名半裸男子不注意之際，突然沿著大樓的窗台、水管向下移動。

（截取自抖音@法直播）

女子的爬窗過程全被其他目擊者拍攝下來：

女子的爬窗過程，全被其他目擊者拍攝下來，從中可看到，女子似乎本欲一層一層往下爬，無奈身高無法順利踩到下層窗台，使她決定沿著牆壁移動，並在轉角處抓著水管、緩慢向下滑行。

女子的舉動很快吸引到鄰居注意，而她也在千鈞一髮之際透過拍窗的方式，成功獲得鄰居救助，這才順利回到屋內，結束這場驚魂記。

離奇舉動掀熱議，網懷疑女子恐偷情被抓包

這段影片曝光後，立刻在微博上吸引大批網友留言：

「這樣的玩笑開不得，也不能開」

「驚險萬分最後總算爬進去了，中間差一點掉下去」

「這女的比金剛狼還剛猛啊」



另外，網絡上也有不少人試著探討女子爬窗的原因，有一派人認為，她可能是與屋內的半裸男發生爭執、被趕出門；還有部分人士懷疑，她或許是半裸男的小三，結果在偷情時被正宮抓包，只好冒險逃亡。

