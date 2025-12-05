國企高管被舉報接受宴請陪侍　每次消費約10萬　紀委：違規屬實

近日，有網民在社交平台發帖爆料稱，浙商資產管理有限公司（以下簡稱「浙商資產」）幾名管理層人員存在接受高檔宴請、卡拉OK有償陪侍等行為。目前，紀委工作人員表示，部分高管已經承認自己存在違規吃喝等問題，至於是否存在為自己謀取私利、審批業務是否有暗箱操作等問題還需要進一步調查。



公開資料顯示，浙江省浙商資產管理股份有限公司成立於2013年，位於杭州市上城區，為全國首批5間、浙江省第一間俱備批量轉讓金融不良資產資質的企業。公司聚焦「防化區域風險、服務實體經濟」，主營業務涵蓋不良資產收購處置、投行服務、基金管理、資產經營及金融服務，構建多元業務結構。其控股股東是浙江省國際貿易集團有限公司，屬於省管國企。

浙江省浙商資產管理股份有限公司相關資料。（官網圖片）

據舉報人趙先生講述，其公司在2023年2月為申請一筆約6億元（人民幣，下同）的資產收購配資業務，與浙商資產方面展開接洽。該專案最初被浙商資產業務部門負責人許某等人列為重點優先辦理的業務。

然而，隨之而來的是一系列高規格的「考察」接待。趙先生稱，從2023年2月到5月，他先後六次接待許某帶領的考察隊伍。對方每次均要求安排入住五星級豪華套房，接受高檔宴請，席間必飲飛天茅台、抽高檔香煙，並多次進入高檔娛樂場所消費，單次花費約10萬元，累計接待費用高達50多萬元。

趙先生稱，考察團隊席間必飲飛天茅台。（新黃河）

趙先生提供的一段影片顯示，在一間卡拉OK包廂內，三名被指認為許某、胡某、張某的男子身邊均有陪酒女性，並有摟抱動作。更讓趙先生難以接受的是，他指控許某在考察期間曾多次暗示，專案審批通過後需支付巨額「好處費」。在趙先生拒絕這一要求後，專案的審批便陷入停滯，拖延八個多月後最終流產。

趙先生事後發現，該資產包業務在短時間內被轉給了河北的另一間公司。他懷疑許某利用職務之便，將其公司的核心商業資料和花費重金獲取的專業報告洩露給了競爭對手。

事件曝光後，趙先生將相關證據提交至浙商資產的控股股東，浙江省國際貿易集團有限公司（下稱「浙江國貿」）紀委。

根據趙先生提供的一段錄音顯示，浙江國貿紀委工作人員在12月2日的溝通中回饋，針對許某等三人高消費、接受卡拉OK陪侍等行為，已經核查清楚，且涉事人員本人也已承認。但對於趙先生舉報的索取好處費、洩露商業機密、審批業務存在「暗箱操作」等可能涉及以權謀私的嚴重問題，紀委工作人員表示「還在核實」，需待全部查明後再統一處理。

對此，浙江國貿紀委相關工作人員表示，案件資訊需嚴格保密為由，未能透露更多細節。