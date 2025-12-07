內地高校公益受助者、書法獲獎等名單被爆造假　照抄網絡人名大全

綜合內媒報道，百度文庫《10000中國普通人名大全》中的名字，被曝頻繁出現在採購評審、比賽獲獎名單、行政處罰公示等不同場景，引發輿論質疑。



除此之外，還有網民發現杭州師範大學公布的公益受助對象名單中，有多人名字同樣與網絡人名大全完全吻合。杭州師範大學通報承認工作人員弄虛作假，簡單採用網絡名單公示，導致名單不實。



杭州師範大學公益名單造假

有網民反映，杭州師範大學人文學院官網發佈的《關於「多彩送教淳滋味」福彩公益金項目受助對象公示（線上課程3）》名單，其中多人與百度文庫一份《10000中國普通人名大全》中的姓名及排序完全吻合。

杭州師範大學公益受助名單造假。（界面新聞）

杭州師範大學官方平台12月6日下午發佈情況通報稱，該項目為杭州師範大學校友會申報的2022年浙江省福彩公益金資助項目，該項目授課通過「線上+線下」形式開展，其中開展線上授課7次。

工作人員未實時統計線上授課實際學生名單。在項目驗收時，根據項目申報時的受益人數要求，工作人員弄虛作假，簡單採用網絡名單，分7次進行了公示，導致名單不實，引發網上質疑。不過通報又稱，經核查，該項目經費沒有直接發放現金情況。

多個書法比賽獲獎名單被爆造假

據此前報道，一個名為首屆「華夏杯」全國書法大賽的賽事公布的獲獎名單是網上複製粘貼的人名，事件引發關注。據《大皖新聞》，12月4日，主辦方回應稱，合夥人已走佬，正在退款。

華夏杯獲獎名單。（小紅書）

參賽者在小紅書發文控訴主辦方。（截圖）

而隨後網民發現不止「華夏杯」，還有黑龍江某書法報早前發佈的「全國少年兒童書畫藝術大展獲獎名單」中，也疑似出現了百度文庫《10000中國普通人名大全》中的多個人名。在書畫藝術網牽頭聯合山西省書畫家協會與江蘇省青年書畫家協會共同舉辦的「落霞杯全國書畫篆刻大獎賽」，獲獎名單中，也大量出現了百度人名大全中的姓名。

「落霞杯全國書畫篆刻大獎賽」獲獎名單中，也大量出現了百度人名大全中的姓名。（澎湃新聞）

據《澎湃新聞》，有網友反映，2025年1月公布獲獎名單的福建省第四屆「行墨堂杯」青少年現場書畫大賽，同樣存在名單與百度文庫中另一份《一萬個名字》大量重合情況。

「行墨堂杯」獲獎名單。（澎湃新聞）

網絡名單《一萬個人名》。（百度文庫）

除了書法比賽獲獎名單之外，網民還發現，來自《10000中國普通人名大全》中的人名，甚至還出現在政府採購中標公示的評審小組名單中，目前該項目採購方竹谿縣住房和城鄉建設局已介入調查。