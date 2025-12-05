90後金融才俊徵婚　身份曝光持股市值逾10億　對女方有這特別要求

內地「90後」投資大佬劉鑫公開發布徵婚啟事，引發市場人士的廣泛關注。



12月4日，劉鑫發布一篇《關於徵婚說幾句》對該事件做出了相關說明。他表示，並不想佔有太多公眾資源。

內地「90後」投資大佬劉鑫在個人賬號上公開發布徵婚啟事，引發市場人士的廣泛關注。（截取自微博＠紅星資本局）

點擊查看劉鑫的「徵婚啟事」：

+ 9

「我每天工作超過16小時，只有周末可能有閒暇的時間。短期都還是忙於工作，基本都是本人回覆。可能通過時間較慢，回覆速度較慢，希望能理解。這件事本身是嚴肅慎重的，也希望大家理解。」

此外，他還表示，對待這次徵婚和未來投資事業都非常認真。過去和未來都堅定長期投資價值投資，長期看好中國資本市場和中國資產。

11月27日，名為「億萬鑫」的公眾號發布了一篇《投資人真心徵婚》的內容。作者自稱是職業投資人，90後，目前是超10家上市公司十大股東，最大自然人股東，比如大金重工，國晟科技等。

他自稱身高185cm，「長相端正，目前較胖，但是肯定不醜。目前減肥中。一年內達到理想體重」。在對女方的要求中，他提到：

希望是戀愛腦。因為我自己就是戀愛腦。

據紅星資本局報道，12月2日，記者聯繫上公眾號「億萬鑫」的運營者，他確認了自己就是劉鑫本人，並展示了其部分持倉記錄截圖和相關券商賬戶截圖。他還透露，徵婚啟事發布後，申請添加他微信好友的人絡繹不絕，每天都有幾百個。他無奈地表示：「說實話，不太有時間通過，所以大家見諒，我平時只有周末可能有閒暇時間。」

劉鑫表示：

真正做投資大成的人，很多都是『戀愛腦』。『戀愛腦』的特徵就是隻為對方考慮，不斷迎合和包容。其實對市場也是如此，你無法改變市場和其他人的想法，只能改變自己。所以市場也改變了我，讓我成為『戀愛腦』。

據悉，截至今年三季度末，劉鑫的名字出現在多家上市公司披露的前十大股東名單中，如大金重工（002487.SZ）、中電電機（603988.SH）和大元泵業（603757.SH）等。

以12月3日收盤價進行不完全統計，劉鑫持有的股票市值超過10億元人民幣。大金重工三季報顯示，劉鑫為其第三大股東、第一大自然人股東，持股數量約為1226.51萬股，持股比例約為1.92%。

中電電機三季報顯示，劉鑫為其第四大流通股東，持股數量為628.95萬股，持股比例為2.67%。大元泵業三季報顯示，劉鑫為第六大流通股股東，持股數量為477.77萬股，持股比例為2.56%。

【延伸閲讀】高薪工程師徵婚只開2條件「不介意外表」卻仍被鬧爆：難怪單身！（點擊放大瀏覽）