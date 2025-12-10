大學宿舍風筒3分鐘收費0.5元惹議？學生批：變法子從我們口袋掏錢

網絡時代一件小小的校園事件，都會引起激烈討論。最近，有內地網民爆料，山西的中北大學學生宿舍用風筒還要付費，收費標準根據使用時長時長，分為0.5元和0.8元（人民幣，下同）兩種。這一消息引發不少網民熱議。



《紅星新聞》報道，有該校學生稱，學校把原本免費使用的風筒拆除，安裝要收費的吹風機，收費標準分為三分鐘0.5元、五分鐘0.8元兩種。有學生不滿，遂貼了一張「反對聲明」，怒斥學校「不想著改善宿舍環境，卻把免費吹風機拆掉，這次吹風機收錢，下次又準備收什麼錢。」

中北大學宿舍吹頭髮3分鐘收費0.5元，有學生寫信反對。（中北大學學生提供圖片）

不少網民看到這張「反對聲明」，紛紛表達自己的看法，有人認為學校這樣做不夠人性化，增加學生的生活成本，但也有人覺得學校這樣做有自己的考慮。

12月2日，學校後勤管理部發布通知，解釋原來的風筒使用年限久且故障率高，考慮到安全問題，於是整體回收。但現時已修好損壞的風筒，也替換了部分無法修復的風筒，並重新安裝，依然供學生免費使用。

學校回應，已重新安裝免費吹風機供學生使用。（中北大學學生提供圖片）

對於付費風筒，學校稱是考慮到部分學生存在個性化的需求，比如希望能夠更快吹乾頭髮，或在特定的時間段內使用風筒，於是才增加收費項目。

在內地，不少學校因為安全用電問題，禁止學生私下用風筒，只能使用公共風筒，一般都是免費。但過去有學校強制學生使用付費風筒，有些收費標準5分鐘1.5元，每小時高達18元，讓外界質疑安全反變斂財藉口，學校變著法子從學生口袋裏掏錢。