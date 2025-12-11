江蘇無名男因病喪失語言、行動力　醫護7年半細心照護盼尋回親人

江蘇鎮江句容市人民醫院神經內科11號床患者「無名」，2018年因在街上暈倒被送入院。在醫院7年半以來，他僅能轉動眼球，無法言語，無人知曉他的姓名與來處，就連名字也是醫院為他取的。



《江蘇新聞》《句容日報》報道，2018年5月27日晚，「無名」在路邊暈倒，市民發現後報警求助，他之後被送至句容市人民醫院，當時他處於深度昏迷，更有嚴重低血糖與肺部感染。

醫院立即為他搶救，但嚴重的低血糖腦病奪走了「無名」的語言與行動能力，嚴重的認知功能障礙，令他無法與人溝通，僅留下一雙能夠轉動的眼睛。

「無名」喪失語言與行動能力。（句容日報）

醫院為他取名「無名」。（句容日報）

在醫院7年半以來，「無名」因為喪失吞咽功能，只能靠鼻飼管攝入營養液維持生命。由於長時間臥床，護士需要每兩小時為他翻身拍背，每天檢查皮膚狀況，擦洗身體及護理口腔；醫生查房時會仔細評估他的生命體徵和營養狀況。在醫護人員的細致照護下，「無名」各項體徵平穩，沒有發生過褥瘡，也沒有吸入性肺炎，身體狀況良好。

護士任莉介紹，雖然「無名」不能說話、行動，但他仍有意識，「每次我們給他做護理時，他的眼睛會跟著我們的手移動，那是他唯一的『語言』」。每次護理時，護士總會輕聲與他「交談」。

護士為「無名」翻身拍背。（句容日報）

護士每天為「無名」檢查皮膚狀況，擦洗身體及護理口腔。（句容日報）

7年半來，醫院曾想方設法尋找「無名」的家人；聯繫過警方，警方曾多方查找，拍照比對，但沒有結果；聯繫過民政部門，但他無名無姓，沒有任何身份信息，對方也無法提供幫助；聯繫過救助站，但該處不具備接收條件，也不了了之。

「無名」已留在醫院7年半。（句容日報）

據醫院大致判斷，「無名」入院時約50至60歲，身高170厘米左右，體型偏瘦。目前，句容公安已啟動對「無名」的DNA採集等相關程序。