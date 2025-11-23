吉林女背囊衣服掛吊牌遭質疑退貨　商家助澄清：為失聯兒童尋親卡

吉林市的鄧女士（化名）早前在戶外登山時，因背囊上掛了「吊牌」，被網民質疑她會「七天無理由惡意退貨」。她後來澄清，背囊的掛件是商品自帶的普通卡片，滑雪服上的掛件則是失聯兒童尋親卡。

11月23日，滑雪服商家品牌負責人孟女士稱，品牌創立4年來，已更換3批不同的公益尋親吊牌，希望助力失聯兒童回家，近期因鄧女士被質疑「留吊牌退貨」一事，品牌方做了4年的公益活動被更多人看到；鄧女士於2023年購買滑雪服，並不存在退款退貨，品牌方已贈送她一套全新的滑雪服和帽作為答謝。



《極目新聞》報道，鄧女士早前與朋友爬山，11月14日，她將爬山時拍攝的影片上傳至社交平台，但有網民發現其背囊上掛了疑似商品吊牌，質疑她「新買的包爬山背完，再退貨嗎」「只要吊牌沒摘就不承認穿過背過，商家遇到這種太多了」。

11月18日，鄧女士拍片澄清，背囊是2025年9月在網上購入，到手時自帶兩個原廠吊牌和一個普通卡片，而被網民質疑的「吊牌」其實是商品自帶的普通卡片。

鄧女士的背囊掛有「吊牌」。（極目新聞）

鄧女士澄清，被網民質疑的「吊牌」其實是商品自帶的普通卡片。（極目新聞）

此外，2023年，她在網上購入一件粉紅色的滑雪服，到手時發現衣服自帶卡包，內有一張失聯兒童的尋親卡片。經與商家聯繫得知，商家朋友曾走失過，所幸最後平安尋回。為了讓更多人關注失聯兒童，助力其回家，商家將失聯人員信息製成尋親卡片，與商品一同銷售。

據介紹，尋親卡片一面是商品信息，另一面內容顯示了失聯人員姓名、身高、出生日期以及具體穿著、特徵等，還有站務電話信息。

滑雪服自帶的失聯兒童尋親卡片。（極目新聞）

鄧女士於2023年購入滑雪服。（極目新聞）

鄧女士稱，她沒有見過該失聯人員，但覺得尋親卡很有意義，便隨着衣服帶在身上。對於網民的評論，她認為確實有消費者會惡意退貨，她不認同、也不會這麽做，但有些網民不分事實、惡語相向，她希望大家應該在了解清楚情況後再做評價。

11月23日，滑雪服官方品牌負責人孟女士介紹，該服裝品牌專注於戶外服飾，已成立並運營4年。品牌成立之初，商家根據寶貝回家志願者尋親官網公開信息，與網站相關負責人保持聯繫，在標註失聯兒童信息和來源後，統一打印公益尋親吊牌，並懸掛在每一件滑雪服產品上，每隔一到兩年會更換一批吊牌信息和款式。

孟女士展示滑雪服的尋親吊牌。（極目新聞）

孟女士稱，4年來，品牌已更換了3批不同的公益尋親吊牌，消費者帶著尋親吊牌登山、滑雪，可以擴大失聯兒童的搜尋範圍。其中，鄧女士購買的滑雪服是第二批公益尋親吊牌，為了幫助鄧女士澄清真相，作為感謝，將贈送她一套全新的滑雪服和帽，以及第3批的多個公益尋親吊牌。

對此，鄧女士表示，未來她會繼續帶著這些公益尋親吊牌，外出滑雪、爬山，希望能幫助更多失聯兒童，助力寶貝早日回家。