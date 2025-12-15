河南7歲男童墜亡　事發前偷拿玩具被斥　家屬追責店主

內媒《紅星新聞》報道，11月21日，河南南陽鎮平縣一名7歲男童從屋苑高層平台墮下身亡，警方排除了他殺可能。而事發前，男童曾因偷拿了一個超人玩具，遭到店老闆斥責。店主稱自己責備了幾句，說：「等一下叫警察叔叔過來問你。」



男童父親孫先生表示，事發於11月21日，夫妻二人因有事外出，孩子由爺爺奶奶照看。CCTV顯示，孩子在兒童樂園玩了一會兒後，走進一家文具店，逗留了約9分鐘後，在離開時被老闆攔住。店主在男童的口袋中發現了超人玩具後，對孩子進行斥責，說要報警抓他。孩子放下玩具，從文具店出來後，徑直上了屋苑一棟樓的樓頂，於當晚6點47分墮下。

接處警登記表顯示，孩子於11月21日當晚墜亡，警方排除了他殺的可能。孫先生認為，玩具的錢，老闆向孩子爺爺索要即可，「不應該對孩子說那麼重的話」。

涉事文具店老闆則稱，發現孩子偷拿了玩具，他就抓住男孩，責備了幾句，說：「你跟我說實話，不說實話的話等一下叫警察叔叔過來問你。」男孩離開文具店時沒有哭鬧，因此他沒注意孩子後來的去向。

鎮平縣公安局的立案告知書顯示，11月29日，警方對男孩家長報稱的文具店老闆「威脅人身安全」案行政立案調查。12月1日，警方出具《終止案件調查決定書》，認為該案中沒有違法事實，決定終止調查。被侵害人有異議，拒絕簽字。孫先生表示，目前，他已計劃走法律訴訟程序。

北京含墨律師事務所主任于躍律師表示，若店主僅為合理維權式訓斥，則無需承擔民事賠償責任。若存在輕微過錯，則需承擔次要的補充責任。

《終止案件調查決定書》。（紅星新聞）

