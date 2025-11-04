中環仙氣女警當街跳舞？網民列3破綻斥AI片涉犯法　大律師這樣說

萬聖節（10月31日）當晚，中環街頭有美女警員當眾跳舞應節？本港網絡近日瘋傳影片，見到酷似「香港仙氣女警」梁凱程（Natalie）的女子，穿上寫有「Police」貌似警隊制服，在街頭「搔首弄姿」跳舞，上載者留言「中環警力大增，今年Halloween（萬聖節）最火嘅唔係鬼，係喺蘭桂坊跳舞嘅madam（女士，可解作『女警』）」。



影片引來網民熱議，不少人感到驚訝，「真定假？大庭廣眾女警會跳舞，形象乜都冇晒，唔驚俾上司炒魷魚？」。有網民仔細分析列出3大破綻，質疑是AI製作的虛擬影片，「不誠實使用電腦，已back up」、「博拉？」，可能犯法。而大律師陸偉雄回覆《香港01》時明言，相關影片「已犯法」。



警方回覆《香港01》澄清，相關短片段為偽造片段，市民應保持警覺，切勿輕信網上流傳的不實資訊，並於轉發前先核實真偽。若有任何違法行為，警方必定會嚴肅跟進。



AI時代真假難分，有影片也未必是真相。有Threads用戶於萬聖節（11月1日）凌晨發布影片，稱中環蘭桂坊有「madam」當街跳舞，留言「中環警力大增，今年Halloween最火既唔係鬼，係喺蘭桂坊跳舞嘅madam」。

酷似「香港仙氣女警」街頭跳舞 上載者：今年Halloween最火

影片長6秒，1名年輕女子穿上寫有「Police」、疑似中文字「警察」的戰術背心，戴上印有疑似警徽的深色「鴨嘴帽」，腰纏疑似裝有手鎗的鎗袋，面露笑容在街頭跳舞，且不時大動作擺動臀部及腰部，看似樂在其中。

網民列3大破綻質疑AI製片：博拉？

不少網民看過影片感到驚訝，「真定假，大庭廣眾女警會跳舞，形象乜都冇晒，唔驚俾上司炒魷魚？」、「寓工作於娱樂？」。

有大批網民仔細分析列出3大破綻，包括：

●影片中女子制服有臂章，真實警察沒有臂章

●影片中女子右手肩膀的警員編號太長超乎現實

●影片字幕、戰術背心，以及背景的中文出現「怪字」

綜合以上破綻，網民質疑影片是以AI生成，直指可能已犯法，「一定係Al啦！香港警察唔會咁，仲有制服邊度有臂章㗎！」、「笑死。個警員編號再長啲吖」、「不誠實使用電腦，已back up」、「博拉？」。

「香港仙氣女警」梁凱程確在萬聖節執勤 2點大不同

另外，有網民指出，影片中女子酷似有「香港仙氣女警」之稱的女輔警梁凱程（Natalie）。翻查資料，梁凱程（Natalie）於萬聖節期間確實曾在中環蘭桂坊維持秩序，執勤地點背景食物餐板亦與影片相似，但梁凱程（Natalie）當時右手肩膀備有警方攝錄機，上述影片的女子則未見有配置攝錄機；且當時梁凱程於後巷位置執勤，影片中女子旁邊的玻璃則顯示為大街大巷，故估計上述影片是以梁凱程（Natalie）為藍本製作的AI影片。

有「香港仙氣女警」之稱的女輔警梁凱程（Natalie）穿上軍裝，與1名女警拍檔，在蘭桂坊1條巷前維持秩序。（Threads@henryychannn）

疑似警員AI影片會否觸犯法例？大律師這樣說

大律師陸偉雄回覆《香港01》表示，相關影片「有犯法」。他指出，根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》假冒公職人員或假裝能影響公職人員，任何人藉任何作為或不作為假冒公職人員，或假裝能促致公職人員作出或不作出與其職責有關的任何作為或事情，不論是否意圖取得任何有價值的東西，均可罰款2,000元或監禁6個月。

另根據第232章《警隊條例》，任何人如非警隊成員，而未經處長准許而穿着警隊的制服，或穿着任何具有該制服的外觀或附有該制服特殊標誌的服裝，即屬犯罪，循簡易程序定罪後，可罰款2,000元。

關鍵在制服特徵

本港早前亦有人發布以AI製作的疑似交通督導員當街跳舞影片，不過當時陸偉雄回覆《香港01》表示，目前資料未能證實該影片違反假冒公職人員罪行。他解釋，影片中女子嚴格來說不是穿着交通督導員制服，包括帽沒有徽號，只是1頂黑色帽等，而且影片只是有女子在泊車現場跳舞，雖然裝束相似，但未能證實假冒公職人員，「支持不到觸犯任何罪行」。

1名穿上疑似交通督導員制服的女子大動作跳舞，舉手扭臀左右搖動身姿，看似樂在其中。（網上影片截圖）

