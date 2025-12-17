橫跨23省偷運10萬人份血樣牟利3000萬　廣州海關破走私孕婦血樣案

內地一向嚴禁鑑定胎兒性別，一些想提早知道胎兒性別的父母，會偷偷將孕婦血液交給非法驗血團夥，讓其帶到境外檢驗，這也為犯罪企業提供一條收入可觀的財路。近日，廣州海關緝私局破獲一宗特大走私孕婦血樣系列案，該案橫跨23個省市，兩個犯罪團隊累計走私孕婦血液樣本超10萬人份，非法獲利超3000萬元（人民幣，下同）。



《央視新聞》報道，從2022年開始，廣州海關緝私局便開始監控在口岸查獲的血液樣本違規案，發現有犯罪團夥在互聯網上發佈廣告，吸引想鑑別胎兒性別的孕婦。雙方達成合作後，犯罪團夥收取2000到3000元的費用，孕婦先找「熟人」或通過醫療平台抽血，將其寄給國內不法團夥，然後該團夥再找水貨客走私到境外，交給境外的化驗所來檢測。

5個月獲利700多萬元 犯罪頭目屢犯不改

為掩人耳目，犯罪團夥頭目在某創意園區租賃場地，購置辦公設備，偽裝成正規傳媒公司。內部分工上，每人分別負責業務、倉儲和物流不同業務，彼此不聯繫不接觸，也不知道對方據點。

廣州海關緝私局表示，犯罪團夥頭目李某過去就因多次走私血液樣本被各地公安打擊，但受暴利驅使，屢犯不改。本案中，李某不到5個月內就非法獲利高達700多萬元。

藏匿在快遞站點的孕婦血樣。（央視新聞）

快遞站偽裝術藏血液樣本 水貨客試管纏身走私出境

犯罪團夥接收孕婦血液樣本的其中一環，便是快遞網點。有緝私民警在某快遞網點找到藏有孕婦血液樣本的郵包，該郵包偽裝成茶葉盒以及玩具，藏匿孕婦血液樣本一共33人份。

當犯罪團夥收到孕婦血液樣本，便找水貨客帶到境外。為逃避海關監管，一些水貨客鋌而走險，把孕婦血液樣本試管用膠帶捆綁在腹部、大腿內側，或藏在特製夾層的行李箱中。今年8月份，有水貨客企圖從口岸攜帶537人份的孕婦血液樣本出境。

該案件的核心水貨客頭目，自2024年4月至2025年8月，先後組織水貨客將4000多人份孕婦血液樣本通過藏匿夾帶方式走私出境，共獲利十多萬元。

海關查獲到的大量孕婦血樣試管。（央視新聞）

走私血液樣本 最高可監禁7年

廣州海關緝私局表示，走私血液樣本不具備嚴格的血液輸送條件，案件中發現有血液樣本滲漏和試管破損的情況，這類情況很容易造成疫病傳播的風險。

同時，走私人體血液樣本更是觸犯法律。《中華人民共和國刑法修正案（十一）》增設走私人類遺傳資源材料罪，情節特別嚴重的可處3年以上7年以下有期徒刑，並罰款。

目前，該案已拘捕26人，其中9人已被檢察機關批准逮捕，該案正在進一步偵辦中。