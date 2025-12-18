2026灣區燈會2月攜十大亮點回歸南沙　將為港澳遊客提供交通優惠

2026年粵港澳大灣區燈會將於明年（2026年）2月10日至5月10日在南沙舉行。十五運會吉祥物「喜洋洋」「樂融融」、中國上古神話中的鼇魚等元素將亮相燈會。



南沙資產經營集團副總經理丁海在接受《香港01》記者採訪時表示，本屆燈會特別優化港澳遊客體驗，將增加香港到南沙的航班，並增設港澳團體與散客的優惠出行政策，預計元旦前後將在港澳舉辦官宣活動。



此外，更將推出南部看海觀鳥品河鮮、北部登山賞花探非遺、中部遊船潮玩Citywalk，以及海上看燈會等新線路。



回顧上一屆燈會，2025年粵港澳大灣區燈會自1月22日至5月5日舉行，燈會以「光耀神州 華彩灣區」為主題，融合中國春節、傳統彩燈「兩大非遺」，融入大灣區城市和「一帶一路」國際文化元素，致力於打造廣州夜經濟新地標。據了解，去年燈會累計吸引71萬人次入園賞燈，其中春節期間入園14.4萬人次，省外遊客占比55%，成為當年春節期間現象級的「灣區頂流」

作為南沙區重點文化工程，本屆燈會以「科技賦能文化傳承，創新驅動品牌發展」為核心理念，植入更多科技、光影元素，與外部熱點IP聯動，並聯動地方媒體一同打造廣東燈會春晚，將燈會鍛造為灣區地標性文旅IP。

2026燈會主會場預覽圖。（官方資料圖）

據了解，2026年粵港澳大灣區燈會創新推出「白+黑」全天候體驗模式，白天遊客可參與叢林飛躍、親子小火車、戶外營地等多元化專案，夜間則通過無人機秀、沉浸式燈光秀營造夢幻氛圍。

同時，燈會聯動2025年十五運會吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」，並且在新燈組的設計上會加入古今地標與神話元素，涵蓋中國上古神話中的鼇魚、廣州地標「小蠻腰」等，通過數字光影技術實現動態演繹。