湖南兩人相親互瞞已婚雙方互相指控　網民：兩人真是天生一對

最近，湖南發生了一件荒唐事，一對相親對象經婚介所認識，相處大半年後發現，雙方都已經結婚。但即使真相暴露，兩人還是選擇繼續相親相愛，直到近日男方被女方丈夫帶人圍毆受傷，這樁醜聞才被揭發。事件在網上引發熱議，不少網民感慨「其實兩人挺般配的！」



《新京報》報道，今年5月，湖南男子李某覺得生活孤單，便委託婚介所幫忙找對象，之後就匹配到一位已稱離異，是單身狀態的李女士。兩人見面後，很快墜入愛河，直到一次男方給女生轉帳，發現女方的收款帳戶資訊並不姓李，雙方爆發信任危機。

湖南一對相親對象隱瞞已婚交往被揭發。（新京報）

這時女方才自爆，她實際姓周，離異是假，只是跟丈夫感情破裂，正在鬧離婚。但沒想到，除了女方撒謊，男方也同樣謊稱單身，家裡有老婆還有孩子。

令人匪夷所思的是，兩人知道雙方情況後，還是決定繼續交往。甚至男方還主動聯絡女方丈夫肖某，向其發送了兩人聊天截圖等信息，直言要「談談」。

聊天截圖可以看到，女方向李某說「老公，我離婚如果什麼都不要，你真的能養我嗎？」，李男回答「這還需要問嗎？都說過永遠不離不棄的，雖然我現在錢不多，但我都說過你是我的唯一，我也會努力去掙錢的，而且結婚後我所有的一切都是你的」。

李某展示傷痕，稱被女方丈夫毆打。（新京報）

肖某看到消息後氣炸了，「你一個男人，偷別人的老婆還這麼有道理，他主動打電話給我５次，說要跟我談，你說有什麼好談的」。

而李某和女方也是各執一詞，李某稱是女方騙他說要離婚，他才想要找女方丈夫聊聊，但女方的回應卻是「他脅迫我和他在一起，要是不同意就跑到學校去鬧。」

就這樣，李某和女方關係變得緊張，事件在11月27號迎來「爆發點」。李某說，女方叫他當天去她住的社區，她把過往他轉帳的錢還回來。沒想到，李某到了之後，迎接他的是肖某及其多人的圍毆追打，導致他身上多處受傷。而肖某則堅稱沒有動手打人。

事後警方介入調查，截止發稿未見官方通報。事件在網上曝光後，引來不少網民調侃，「聽說工作騎驢找馬，原來婚姻也可以這樣」、「兩人挺般配的，鎖死在一起吧」、「不是一家人，不進一家門」、「真是天生一對」。