台商內地墮婚介陷阱連娶4女！正印妻申請定居被揭重婚　結局曝光

台灣有商人多年前在內地透過婚姻中介尋覓良緣，卻誤墮恐怖陷阱。他被沒收護照和台胞證，更被暴力逼婚，在2個月內與4名內地女子辦理結婚登記，為他將來與妻子的婚姻埋下危機。幸台商最終成功透過法庭順利與4女離婚，保住與現任妻子婚姻的法定效力。



台商阿強稱在內地被婚介公司暴力逼婚，在2個月內與4名內地女子登記結婚。（《今生是第一次》劇照）

男事主是台灣人，化名「阿強」，多年前在內地經商，想透過婚姻仲介找另一半，繳交了約人民幣2萬元（約2.2萬港元）的費用，護照和台胞證即時被沒收，還被迫在2個月內進行「快閃婚姻」，接連跟4名內地女子辦理結婚登記，他曾反抗卻被暴力對待，只能無奈簽字就範。

被逼2個月內與4女登記結婚 資料傳台作紀錄

而這些在威逼下完成的結婚，在內地取得了公證書，再被公證員協會直接送交到海基會，並在台灣的戶政系統登記下來。其後阿強與另1名內地女子小玲結婚，並順利在台灣完成法定登記。

2人至今結婚多年，孩子也成年。可是，當小玲向移民署申請在台定居時，這些舊案被翻出。移民署指阿強有與4名女子未解除的婚姻紀錄，形成「紙上重婚」狀態，並警告若不補齊離婚證明，將影響他與小玲婚姻的法定效力。

阿強的內地妻子申請在台定居時，揭發他重婚。（《今生是第一次》劇照）

由於阿強未能法提供與該4位女子已離婚的證明文件，妻子小玲最終竟驅逐出境。這樁多重婚約最後在法庭解決，阿強力指所有婚姻都是在強迫下完成，沒有真實的結婚意願，應當全部廢除婚豹。

法官認為，儘管阿強聲稱受到婚仲暴力恐嚇，但因第1位妻子小美無法到庭說明，證據不足以證明兩人「沒有結為夫妻的本意」，因此駁回了阿強與小美婚姻無效的請求。

法院終判離婚有效

不過，針對離婚部分法官有不同看法，由於阿強與小美長達20年來互不聯繫、沒有同居，無實質婚姻生活，顯示雙方早已無心維繫這段關係，構成《民法》上的「重大事由」，因此裁定准許阿強與小美離婚。而後續與小玲、小芬、小如三人的婚姻效力，法院則認定第一段婚姻被視為有效，那麼之後的三段關係自然構成「重婚」，依法宣告這三段婚姻「從一開始就無效」。