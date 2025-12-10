內地男童被欺凌　校服遭寫這2個字　拒媽媽幫忙自己這樣解決獲讚

一件校服、一支圓珠筆，兩個刺眼的字。近日，一位9歲男孩因為勇敢發聲受到全網點讚。事情是這樣的，陝西西安，一位9歲男孩的校服被同學寫上侮辱性文字，隱忍2天後，他選擇在班會上勇敢發聲。



起因是他的校服背後，不知被誰用筆寫了「2B」（罵人愚蠢的侮辱性用語），結果一整天不少同學跟着起鬨，還有人追着喊。孩子媽媽張女士說，「孩子有點應付不來，因為怕校服洗了乾不了，沒敢告訴家長，而是選擇第二天，又默默穿着校服去了學校，結果又被嘲笑了一整天」。

校服被寫侮辱性文字，9歲男孩在班級講台上霸氣回擊。（微博@紅星新聞）

9歲的他站在講台上 讓同學們「換位思考」：

+ 11

張女士說：「當時聽完兒子的講述，心裏揪着疼，不知道孩子是怎麼扛過這兩天的。」本想着由家長去學校直接和老師溝通，兒子卻說不用，並告訴媽媽，準備在第二天的班會上，用自己的方式來解決。

事後，老師發來一段影片，影片中，男孩在班會上針對此事有理有據地發聲：「我發現我的背上寫了一個不文明的話，上體育課的時候，很多男生在我背後指指點點，說你的背上有個2B，然後我就沒怎麼說他們就走了，但是我想問問你們，要是你的背上有一個不文明的話，你的心裏會怎麼想，反正我不怎麼開心。」

張女士看完影片後，眼淚差點下來：

孩子幹了一件我四十年都不敢幹的事，你太棒了！

據老師說，當時嘲笑兒子的同學聽後，都向他真誠道歉。張女士把這件事發佈到了網上。網民們為男孩的勇敢點讚，也紛紛肯定老師的處理方式，同學之間發生衝突，老師通過班會形式公開公平公正處理，幫助被欺負的孩子走出陰影，這是教育應有的樣子。

有理有據，不卑不亢，為勇敢的你，點讚！

延伸閲讀：「唐人」原來是侮辱性稱呼？學生被嘲諷 老師處理方法獲大讚