湖南醫生涉姦兩幼女判六年　檢察官父作無罪辯護　質疑被害人年齡

湖南省永州市中級人民法院於12月19日，開庭再審一宗備受關注的醫生強姦幼女案。案中被告人為一名鄉鎮衛生院醫生，其父親是曾任藍山縣人民檢察院副檢察長的劉志軍，並親自為兒子作無罪辯護。

案件此前經兩審，被告人被判有期徒刑六年。再審開庭持續約四個半小時，法院未當庭宣判。辯方在庭上質疑關鍵證據存在瑕疵，包括詢問錄像無聲音、被害人年齡可能虛假等。



據《中國新聞周刊》報道，案件被告人為「90後」的劉某贇，是湖南永州市藍山縣某鎮衛生院的醫生。檢方指控，他與兩名通過網絡結識、案發時均未滿14周歲的女孩發生性關係。

起訴書指，2023年9月21日，劉某贇與出生於2009年10月的來某某在江華縣某酒店房間內共處一室至次日早晨，其間發生一次性關係。另一名被害人廖某某出生於2010年2月，檢方指控劉某贇於2022年8月至2023年6月期間，在永州市冷水灘區某酒店與她發生了三次性關係。

根據中國刑法，姦淫不滿十四周歲的幼女，以強姦論，從重處罰。2024年8月，江華縣法院一審以強姦罪判處劉某贇有期徒刑八年。劉某贇提出上訴後，永州市中級人民法院二審認為原判定罪準確，但鑑於劉某贇在犯罪過程中未使用暴力、威脅等惡劣手段，亦未造成嚴重後果，認為量刑偏重，故改判有期徒刑六年。

然而，劉某贇始終否認與兩名幼女發生性關係。其辯護人、同時也是其父親的劉志軍（曾任藍山縣人民檢察院副檢察長）堅持為兒子作無罪辯護，並指出案件關鍵證據存在重大瑕疵。

首先，劉志軍提出，公安機關對被害人來某某的四次詢問均未進行有效的同步錄音錄像，其中錄像沒有聲音，首次詢問時來某某更佩戴了口罩。辯方認為，這不符合相關司法解釋對訊問未成年人時「錄音錄像聲音、圖像應當清晰穩定，被詢問人面部應當清楚可辨」的要求，應作為非法證據予以排除。對此，一審法院指出錄像雖無聲音但能辨認當事人形態正常；二審法院則解釋無聲音系設備故障所致，公安機關已作合理解釋。

2025年11月，永州中院作出的再審決定書（部分）。

其次，劉志軍在一審時即質疑來某某年齡虛假，指出其陳述的農曆出生年月與醫學出生證明不符，推測其實際出生年份可能為2008年10月或更早，若如此則案發時已超過14歲。據被告人母親楊雙菊向媒體表示，在再審前，法院要求公安機關補充偵查，調取了來某某的疫苗接種記錄，但該記錄僅自2018年開始登記，且「2018年前為補錄，信息來源標注的是不詳」，難以據此準確推斷真實年齡。

至於另一被害人廖某某，辯方對其身份陳述提出質疑。二審判決書顯示，廖某某在描述劉某贇外貌時稱其為「黑髮寸頭、圓臉、身高170厘米」。但劉志軍指出，除戴眼鏡外，其兒子實際是瘦長臉、非寸頭、身高180厘米，認為兩者存在明顯矛盾，說明廖某某根本不認識劉某贇。不過，二審法院認為，身高描述差異與廖某某系未成年人且距離事發已有七個多月，存在記憶偏差符合其身心特點。

此外，由於劉某贇與廖某某通過微信號聯繫，網絡身份與現實身份是否一致亦是辯方質疑重點。被告人母親楊雙菊稱，二審時顯示與劉某负聊天的微信號有「開學初三」、「明天中考了」等身份信息，但案發時廖某某還是初一學生，認為聊天對象並非廖某某。她進一步指出，補偵證據顯示，劉某贇微信轉帳紅包的接收人包括一名2007年出生、案發時讀初三的廖某乙，認為是「身份信息張冠李戴」。

但二審法院審理認為，恢復提取的聊天記錄中，廖某某指認了與劉某贇3次發生性關係前後的對話，內容涉及的賓館名稱及房間號能與劉某贇的開房記錄、汽車行駛軌跡印證，且一審時劉某贇曾供述與廖某某見面時感覺她年紀很小，故認定現有證據足以證明劉某贇明知廖某某系幼女而實施姦淫。

報道亦提到，被害人來某某曾提起附帶民事訴訟，要求劉某贇賠償精神損害撫慰金、終生心理康復費用等共計215.2萬元人民幣。一審判決指出，來某某因此事件出現割腕自殺傾向，被迫停學轉學，需要長期甚至終生心理治療。法院判決劉某贇賠償醫療費、交通費等損失共計286.24元人民幣，二審維持該賠償判決。

據報道，永州市中級人民法院於11月作出再審決定，稱本院院長發現本案符合再審立案的條件，決定由本院另行組成合議庭進行再審。12月19日的再審開庭持續約四個半小時，未當庭宣判。楊雙菊則向媒體表示堅信兒子無罪，希望再審能夠依法公正審理。