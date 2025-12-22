私家車煞車失靈狂飆490公里　車主拒廠方檢測冀權威機構介入調查

12月17日，甘肅一輛私家車在G75蘭海高速公路，因為定速巡航故障煞車失靈，以車速115公里/小時狂奔490公里至燃油耗盡，最終在交警和路政的「護航編隊」下化險為夷。

有網民對比車輛細節後，指出涉事車輛為奔騰B70車型。12月21日，奔騰汽車官方客服表示「正在調查當中」，但未有確定涉事車輛的車型，並稱目前只能待車主同意檢查後，才能確定故障原因。



《極目新聞》報道，12月17日晚，車主馬先生駕車在G75蘭海高速公路開啟定速巡航，將車速鎖定在115公里/小時，中途前方車流逐漸密集，他踩煞車降速時卻發現毫無反應，反覆按動定速巡航關閉鍵也無濟於事。

馬先生稱，當時致電4S店求助，技術員教的方法都試過仍未能解決，他只能一直打死火燈，長按喇叭警示周邊車輛，甚至要冒險從應急車道超車，好幾次都險些發生碰撞。

汽車煞車失靈狂奔490公里 交警「教科書級別」驚險護航

交通警安撫車主及乘客。（甘肅省高速公路路政執法總隊武都大隊）

事故車輛。（甘肅省高速公路路政執法總隊武都大隊）

有網民根據車身線條、尾部標識等細節，鎖定涉事車輛疑為一汽奔騰B70，多位業內人士也佐證了這一判斷。據介紹，奔騰B70的定速巡航撥桿位於軚盤左側，按操作說明，輕踩煞車、拉手掣（Hand brake）或切換到N檔（空檔）均可取消巡航功能。

網民鎖定涉事車輛疑為一汽奔騰B70。（極目新聞）

奔騰B70車輛實拍圖。（汽車之家）

事件引起熱議，有網民指出，傳統燃油車的煞車系統優先於電子控制，機械煞車幾乎不可能失靈，有機會是司機操作不當，質疑馬先生是「自導自演」。不過，更多網民和知名KOL反駁「誰會拿自己的性命博眼球？490公里的高速狂飆，每一次超車都冒著生命危險，說謊的動機在哪？」。

馬先生也表示，當時所有方法都試過，實在走投無路才求助交警。目前，故障車已被拖回蘭州某4S店，他希望能退車退款或更換新車。

上圖為事發車輛儀表板，下圖為懂車帝APP奔騰B70車輛儀表板實拍圖。（極目新聞）

12月19日，馬先生向4S店提出退車並賠償的訴求，但未達成一致。廠方代表稱，該品牌全系車型累計銷量超100萬輛，馬先生所購車款銷量超20萬輛，此前從未出現過定速巡航故障及煞車失靈問題；公司總部十分重視此事，技術人員已抵達4S店，但故障車輛被馬先生貼上封條，不允許觸碰，因此目前無法檢測問題根源。

12月20日，馬先生表示，廠家要求他不得向第三方透露相關內容，他認為該要求不合理，不同意拆封故障車是擔心廠家做手腳；自己是外行，即便全程在場也看不懂檢測過程，希望有官方或第三方權威機構介入調查故障原因，「這畢竟是人命關天的重大安全問題，還涉及眾多其他車主，我不能個人拿了賠償就了事！」。

奔騰B70車輛實拍圖。（汽車之家）

12月21日，對於故障車是否奔騰B70車型時，奔騰汽車官方客服僅透露「正在調查當中」，並稱目前只能待車主同意檢查後，才能確定故障原因。

客服稱，B70作為銷售超百萬輛的熱門車型，截至目前從來沒出現過這種情況。若確認是涉及到產品問題，公司將按照有關法律法規處理。若其他車主擔心會遇到相同問題，可以到當地授權的4S店作全面檢查。