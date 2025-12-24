｢肉寶王｣成分+用法曝光　前官員籲：盡量少用或不用│深圳烤雞少年

近日16歲深圳烤雞少年小陳被曝使用「肉寶王」調味，引發網民對食品安全的擔憂。小陳表示以後不會再用這些存在爭議的調味料，已主動配合相關部門開展檢測。究竟「肉寶王」是一款什麼調味料？



肉寶王調味料。（《封面新聞》）

「肉寶王」到底是一款什麼調味料？

內媒《封面新聞》報道，據內地電商平台資訊，「肉寶王」是一款複合調味料，500克規格的售價為70元人民幣左右，主要成分為麥芽糊精、澱粉、食用鹽、味精、食品添加劑（誘惑紅鋁色澱、食品用香精）。

東莞一家售賣餐飲調味料的商家稱，「肉寶王」是被國家允許加入在食品中的添加劑，應用範圍為鹵製品、燒烤、肉製品、炒菜、包子餃子餡料、燉湯。若是在製作烤雞時添加，則是在烤前醃肉時，直接加或者用水化開加入，比例為1斤肉加1克調味料。

小陳在社交平台發佈影片回應。（抖音）

提鮮、去腥、增香 功能比雞精強

不少網民擔心餐飲商家過量使用「肉寶王」，或用於處理不新鮮或問題肉類。

報道引述業內人士表示，「肉寶王」是一款非常普通的複合調味料，在餐飲行業使用已有二十多年。

對於商家會否過量添加「肉寶王」，該業內人士表示，公眾其實不必過於擔心，「超過指定用量的話就會是怪味了，即帶來反作用，所以不可能『大添特添』。其次，調味料並不算便宜，增加用量意味著成本上升。『肉寶王』的作用是提鮮、去腥、增香，不是多牛的科技，想靠它來讓有異味或腐敗的東西變成正常的樣子，是不可能的。」

該業內人士形容，「簡而言之，它類似雞精，只是比雞精鮮味、香味足一點，功能性稍強一點」。

小陳最高紀錄一日能賣200隻烤鷄。（影片截圖）

上海前官員：盡量少用或不用

報道又指，早在2012年，部分內地餐館被揭使用「肉寶王」為紅燒肉增香，引發爭議。原上海市食品安全委員會相關負責人當時表示，「肉寶王」的配料並不違規，但從安全性和必要性看，應盡量少用或不用。

買食材、醃製、烤製等，小陳全程一手包辦。（影片截圖）

據內媒《紅星新聞》此前報道，今年上半年，一位自媒體博主的探店影片讓小陳意外走紅。小陳稱每天能賣上百隻烤雞，一隻烤雞賣68元（人民幣，下同），同時也有做燒烤，日均總營業額能上萬，「現在店裡有15個員工，雖然營收過萬，但除去成本跟人工，利潤到我手上有1000至2000塊錢。」