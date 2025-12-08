梅林牌榨菜肉絲含獸藥殘留須回收！常攝5危害恐致癌！小心3類食品

食安中心｜榨菜肉絲獸藥殘留｜食環署食物安全中心於昨晚（12月7日）指出，一批梅林牌梅林榨菜肉絲被驗出可能含過量獸藥殘餘「磺胺二甲嘧啶」，中心呼籲市民不要食用有關批次產品。究竟為什麼會出現這情況？獸藥殘留又會導致什麼問題？還有哪些食品有潛在風險?



梅林牌榨菜肉絲被驗出獸藥殘餘，長期食用損害泌尿系統（網上圖片）

梅林牌榨菜肉絲獸藥殘餘｜長期食用損泌尿系統

食環署食物安全中心於昨晚指出，一批「梅林牌榨菜肉絲」被驗出含過量磺胺二甲嘧啶。中心發言人指，磺胺二甲嘧啶是一種磺胺類抗菌藥，按相關當局在有關樣本檢出的獸藥殘餘含量，偶爾進食不會對健康構成不良影響。然而，長期食用或會造成人體過敏反應和泌尿系統損害。其受影響的批次為：

產品名稱：梅林榨菜肉絲

品牌：梅林

來源地：中國

淨重：240克

此日期前最佳：2028年4月7日

經銷商：昌暉有限公司



經銷商曾進口受影響批次產品到本港，目前已按中心指示將受影響批次產品下架停售並回收。

食品安全｜獸藥殘餘3原因

根據香港食物安全中心的資料顯示，食物中的獸藥殘留是指在用於飼養或治療食用動物（如豬、牛、雞、鴨、魚等）的獸藥，經過動物代謝和排泄後，仍殘留在其可食用產品中。而獸藥殘餘之所以出現主要原因有：

在養殖過程中，使用國家明令禁止用於食用動物的藥物導致獸藥殘留（AI圖片生成）

1. 未嚴格遵守休藥期

休藥期是指動物停止用藥後，必須經過一段時間（如肉類、水產品大約需要30天或以上），讓藥物在體內代謝和排泄，直到殘留濃度降至安全標準以下，才允許屠宰或採集產品（如牛奶、雞蛋）上市，而有些養殖業者為了搶時間，未等到足夠的休藥期便將動物產品投入市場。

2. 給動物超量、濫用藥物

在養殖過程中，使用國家明令禁止用於食用動物的藥物（如瘦肉精、孔雀石綠等），以達到快速增長或掩蓋病情的目的，或使用的藥物劑量超過了規定，導致藥物在動物體內過量積累。

3. 環境交叉感染

藥物可能殘留在飼料生產線、飲用水或養殖場的環境中，導致未經投藥的動物也被微量污染。

食物安全｜獸藥殘餘5危害 恐致癌性早熟

根據國際食品法典委員會（CAC）等資料顯示，當食物中的獸藥殘餘超過各國規定的最大殘留限量（MRL）時，或是長期低劑量攝取，會引發以下重大健康風險：

1. 細菌產生抗藥性：導致細菌產生抗藥性，若將來治療疾病時，原本有效的抗生素會失效。



2. 器官損害：長期攝入會對人體器官造成慢性、累積性的傷害嚴重恐致癌。



3. 腸道菌群失調：當人體長期攝入獸藥殘餘的食物時會破壞腸道內菌群影響消化、免疫功能。



4. 過敏反應：對某些抗生素（特別是青霉素類）高度敏感的人群，即使攝入極微量的殘餘，也可能引發嚴重的過敏反應（如蕁麻疹），甚至致命的過敏性休克。



5. 內分泌失調：攝入非法使用的激素或具有類激素活性的藥物殘餘，可能會干擾人體的內分泌系統，影響兒童的正常發育，甚至導致性早熟。



食物安全｜3類獸藥殘餘常見食品

獸藥殘餘主要存在於需集中養殖的動物及其食品中，這類養殖模式往往依賴藥物來維持動物健康和確保高產量。

1. 內臟類

肝臟和腎臟是動物體內主要的藥物代謝器官，當動物接受治療時，藥物及其代謝物通常會在這些器官中短暫儲存和濃縮。

肝臟和腎臟是動物體內主要的藥物代謝器官，少吃（AI圖片生成）

建議：徹底清洗肝臟和腎臟，盡量去除血管中的殘留血液，偶爾食用如每周一次即可。



2. 水產品

如魚、蝦、蟹等，水產養殖環境容易滋生病菌，養殖密度高，因此抗生素和禁用藥物（如孔雀石綠）的使用頻率較高。

如魚、蝦、蟹等，水產養殖環境容易滋生病菌（Huy Phan@pexels）

建議：購買來源透明、有品牌認證的產品，不要只吃單一品種的養殖魚蝦。



3. 蛋奶類

奶和蛋這些是動物的分泌產品。如果乳牛或蛋雞在規定的休藥期內被餵藥，藥物殘餘會透過乳腺或卵巢分泌到奶和蛋中。

如果乳牛或蛋雞在規定的休藥期內被餵藥，藥物殘餘會透過乳腺或卵巢分泌到奶和蛋中。（Anita Jankovic@unsplash）

建議：購買大型、信譽良好的品牌牛奶和雞蛋或購買「有機」認證的產品。


