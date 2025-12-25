煮蛋9天漲粉400餘萬　「蛋神」爆紅後成立公司1分鐘影片報價21萬

據內媒《界面新聞》報道，憑藉「精準到秒」的煮蛋教程，山東24歲男子在內地社交平台走紅，被網民稱為「蛋神」。短短9天，其社交帳號漲粉400多萬，煮蛋影片獲央視轉發。引發「全民煮蛋潮」後，他火速成立了公司，60秒的合作影片商業報價高達21萬（人民幣，下同）。



12月初，一場「全網抄作業」的煮蛋熱潮悄然興起。起因是一名網民分享「父親煮的完美水煮蛋」，「愛吃蛋」在評論區精準留言「水開下蛋，9分12秒撈出立馬過涼水」，隨後發布系列煮蛋教程影片，核心秘訣「9分12秒煮蛋法」因可操作性強、成功率高，迅速點燃網民模仿熱情。

全網都在學-網民煮蛋教程精準到秒8天漲粉350萬-被封爲-蛋神?

爆紅後註冊公司惹質疑 「蛋神」回應是為了交稅

據抖音平台實名信息顯示，蛋神「愛吃蛋」原名馮昌緒，12月24日，其社交平台帳號粉絲數為434萬，獲贊1530.2萬，其中發布的「流心荷包蛋」的置頂影片點讚量331萬。

社交平台賬號粉絲數為434萬，置頂視頻點讚量331萬。（抖音@愛吃蛋）

在其爆火後，其全資控股的網絡科技公司也正式註冊成立。據企查查信息，12月15日，鄆城愛吃蛋網絡科技有限公司註冊成立，註冊資本20萬元，馮昌緒擔任法定代表人並持股100%，是一家以從事軟件和信息技術服務業為主的企業，經營範圍包含互聯網銷售、互聯網信息服務、互聯網直播技術服務等。

鄆城愛吃蛋網絡科技有限公司成立，註冊資本20萬元，馮昌緒擔任法定代表人。（企查查）

網民們質疑開公司是為了「急於變現」，「蛋神」馮昌緒對此公開回應，註冊公司是「方便交稅」，強調「做合法公民是做人的底線」。同時，馮昌緒也多次向媒體表示，爆火是「意外之喜」，更帶來了焦慮失眠，收到過「你就是個臭煮雞蛋的，憑什麼火」的負面私信。他說「蛋神」稱號「德不配位」，希望大家叫他「小蛋」。

1分鐘影片商業報價21萬 抖音集團總裁否認「算法造神」

據內媒《白鹿視頻》查詢第三方數據平台顯示，「愛吃蛋」當前廣告報價1到20秒為14萬，21到60秒報價17萬，60秒以上報價21萬。儘管該報價與頂級網紅仍有差距，但相較於其半月內暴增的粉絲量，報價較此前飆升近90倍。

抖音集團的副總裁李亮發文回應，否認平台算法造神。（微博@抖音集團李亮）

部分網民直言：這該不會是平台算法又在「造神」吧？對此，抖音集團的副總裁李亮發文回應，他是「蛋神」火了之後才關注的，沒有「算法硬推」的說法，只是因為他踩中了普遍的社會情緒，引起了大家的共鳴。