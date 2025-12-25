好友變「ATM」！女子虛構信託業務誘騙好友1300萬揮霍一空被捕

據內媒《澎湃新聞》報道，近日，上海市公安局長寧分局偵破一起詐騙案。犯罪嫌疑人黃某假冒富二代，虛構信託公司業務，以高額返利為名誘騙被害人劉女士轉帳1300餘萬元（人民幣，下同）。目前，黃某已被依法刑事拘留。



據警方透露，該起詐騙案的受害者劉女士于2024年10月在一次聚會中結識了犯罪嫌疑人黃某，雙方因有眾多共同話題很快成為了好友。

交談過程中，黃某自稱在某知名信託公司任職，主營古董拍賣、奢侈品買賣等業務，加之她朋友圈中分享的皆是入住高檔酒店、購買奢侈品、高檔消費等內容，很快就取得了劉女士的信任。一次偶然機會，黃某在得知劉女士有境外帳戶後，主動提出想要通過劉女士的帳戶從境外轉一筆8000萬元人民幣的公司款項至國內，事成之後公司4%的返利則由黃某和劉女士兩人平分。劉女士想到自己僅需提供自己帳戶就能輕鬆獲利160萬元，便不假思索地答應了。

劉女士向黃某的轉賬記錄。（上海長寧警方）

之後的數月時間內，黃某以該筆款項需要提前墊付利潤、律師費、匯率差等理由，要求劉女士向指定帳戶轉帳，金額在數千元至十幾萬元不等。之後甚至發展到黃某前往境外的所謂差旅費和奢侈品消費都要劉女士轉帳墊付。其間劉女士也對黃某公司以各種理由要求自己墊付錢款的操作提出質疑，但都被黃某以「這算我借你的，等拿到屬於自己2%的返利就還錢」「後續公司會全額報銷結清的」「不做的話之前投的錢就都沒了」等理由搪塞。

直至有親戚追到家裏「討債」，劉女士才在丈夫的追問下道出了實情，自己東拼西湊借來的錢都給了黃某，要等到黃某還錢才有能力償還。後經清點，劉女士已經在近半年的時間裏向黃某轉帳匯款共計1300餘萬元，其中除了家中的積蓄和向親友的借款之外，甚至還有部分銀行貸款。

長寧警方調查發現，雖然黃某在各類社交平台上打造自己「成功人士」的人設，且多次在劉女士面前提及自己是一名「富二代」，但其所塑造的學歷、工作、家庭等形象全部是虛構的，也沒有任何與相關信託公司存在業務往來或資金流水，存在重大作案嫌疑。在掌握確鑿證據後，專案組立即遠赴外省市實施抓捕，成功在當地警方配合下將黃某抓獲歸案。

到案後，黃某對自己虛構人設實施詐騙的犯罪事實供認不諱。據黃某交代，她家庭條件一般，也無固定工作，在結識劉女士後發現對方有一定經濟實力且對投資理財感興趣，便萌生詐騙念頭。之所以能夠獲得劉女士的信任，黃某主要是利用自己頻繁包機出國、購買奢侈品、入住高檔酒店等高額消費進行的自我包裝，而這些錢則全部來自於劉女士的轉帳借款。截至案發，黃某從劉女士處騙得的1300餘萬元已被揮霍一空。

目前，黃某因涉嫌詐騙罪已被長寧警方依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。