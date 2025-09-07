廣州番禺中學生集體腹瀉　家長憂食堂衞生　校方全面消殺換管理

９月，正逢學校開學，然而廣州番禺區仲元中學卻爆校園食安問題。據內媒報道，仲元中學一校區部份學生於本月4日中午出現惡心、腹痛、腹瀉等腸胃不適症狀，引起家長關注。6日下午，番禺區有關部門回應事件，指已展開調查，並將進一步規範飯堂操作流程，確保學生飲食安全。



據多名初中學生家長反映，4日中午學校內有不少學生出現腸胃不適情況。僅初一某班便有兩名學生因不適離校，一個宿舍內8名學生中有兩人腹瀉，該班約三分之一學生感覺腹痛。

事發後，一名家長代表透露，校方於4日下午已第一時間向區教育局、區市場監督管理局報告。校長及副校長趕赴一校區處理，晚上區疾控中心亦到校完成採樣。其後，校方請專業人員對食堂、教室、衛生間進行全面消殺，並對食堂設施及設備進行檢查，食堂亦即時調整菜單。

家長在微信群組中稱孩子拉肚子。

校方同時宣布，將於本周末更換一校區食堂經理及廚師長，並於一周內完成食堂員工交接；下周推出15元、18元套餐及特色餐，提供更多選擇。另每周將安排一位校級領導駐校管理。

5日上午，校長鄧某與後勤部門、家長委員會主任及年級管理組，召開一校區初一、初二年級家長見面會，公布事件經過、處理進度及整改措施，並向家長代表介紹學校初中部辦學成績及校區建設情況。

市監部門：諾如病毒檢測呈陰性

番禺區市場監管局回應表示，4日接報後，執法人員迅速趕赴學校調查。據區疾控中心通報，當晚對25名學生及廚工進行採樣，諾如病毒檢測結果均為陰性。

經初步調查，自9月4日早上5時起，陸續有學生到校醫就診，主要症狀為惡心、腹痛、腹瀉，均屬輕症。當中5名學生符合病例定義，其中2人已回家休息，3人留校繼續上課，目前症狀已緩解。教職工及飯堂廚工則無不適情況。

調查同時發現，飯堂員工均持有效健康證，進貨查驗手續齊全，可提供餐單記錄及留樣備查，但仍存在「留樣不規範、員工晨檢不規範」等問題。疾控部門已共採集76份樣本進行檢測，結果有待進一步公布。

目前，學校已對教室、宿舍及飯堂展開全面消殺，並要求飯堂員工嚴格執行操作規範，以保障學生飲食安全。