央視揭美妝消費陷阱　假貨問題居榜首　399元美妝套裝成本僅26元

央視《經濟半小時》近日曝光內地美妝消費黑幕，化妝品市場存在虛假宣傳、違規添加、連環套路等消費陷阱，其中假貨問題高居投訴榜首。更令人吃驚的是，價值399元（人民幣，下同）的美妝套裝，成本僅26元，被批評是「犧牲了安全標準和研發投入」。



內地的化妝品市場已連續兩年突破萬億元，但多位消費者反映，美妝市場的虛假宣傳、違規添加等亂象正在逐漸消耗信任。

直播間套路不斷 成本價低至26元

內地直播間時常出現促銷活動，主播們會使用「限時」話術欺詐，聲稱「最後一天優惠」，但實際上同款美容儀連續三天售價不變。有一些商家標稱「下播後恢復2480元，」「打8折」，實際上都不能履行。

美妝產品的成本和售價之間存在巨大差異。如，一個售價399元的美妝套裝，其料體成本僅12元，包材（化妝品外包裝所需材料）成本14元，營銷費用超過90%，忽略了安全和研發投入。在醫美領域，渠道中介抽取高額佣金，消費者支付5萬元進行隆鼻手術，其中渠道中介抽成高達3.5萬元。

美妝產品的外包裝材料成本僅14元。（微博：@央視財經）

直播間諧音躲避監管 假扮專家吹噓產品功效

在不少美妝直播間，主播們都在使用諧音（如，「K老」代指抗老，「抗火火」代指抗炎）來介紹產品的功效，利用「直播間禁止誇大效果」的理由來規避監管。部分直播間提到產品是「孕婦專用」或「三天見效」，央視記者查詢後發現，國家從未批准過「孕婦專用化妝品」，這些功效缺乏實際依據。

央視曝光內地美妝背後的消費陷阱，多虛假功效宣稱。（微博：@央視財經）

此外，利用大眾對自媒體博主的信任，一些博主開始冒充專家，將普通的化妝品描述為治療「激素臉神藥」，導致消費者皮膚受損甚至流膿。

假貨問題高居榜首 1.3萬買「祛痘神器」越祛越多難維權

央視報道，社交平台上關於「爛臉」和「過敏」的筆記數量每年增長68.7萬篇，但消費者的維權卻難以成功。在黑貓投訴平台上，假貨問題高居榜首，佔比17.99%，虛假宣傳排在第三，佔比10.61%。

北京的楊先生被官方旗艦店直播宣傳的「買一套產品送一套」，下單後只收到了一套。客服回應稱「送一套是指送一套盒子」，不想要可以退單，楊先生感覺被商家欺詐。

來自廣州的劉女士在直播間花費了1.3萬元，購買了一套祛痘產品，使用之後反而更嚴重，商家稱是在排毒。當劉女士投訴後，商家以「個體膚質有所差異」推卸責任。

央視提醒，新規要求自2025年起，化妝品的功效宣稱需提交科學依據，違反者最高可被罰款貨值金額的30倍。同時，11個部門聯合嚴打醫美無證從業，推動電子檔案實現「資質可驗」。