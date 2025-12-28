深圳男連續3天飲酒應酬出現勃起障礙　醫提醒久坐人群需注意預防

據《南方都市報》報道，深圳一名26歲陳姓男子連續3天飲酒應酬後，出現了寒戰、高熱、尿痛及排尿困難。陳男在醫院檢查後，被診斷為急性細菌性前列腺炎，出現了勃起功能障礙。



醫生提醒，前列腺炎並非老年病，久坐職業的年輕人，是前列腺炎的高危人群，需要格外注意預防。



深圳一名26歲陳姓男子連續3天飲酒應酬後，出現了寒戰、高熱、尿痛及排尿困難。陳男赴寶安區中醫院急診科就診後，被診斷為急性細菌性前列腺炎。發病期間，陳男還出現了勃起功能障礙。

寶安區中醫院男科主任傅偉介紹：「急性前列腺炎如果治療不及時，約5%-10%的患者可能發展為前列腺膿腫，嚴重者甚至可能發生膿毒血症。約30%的急性前列腺炎患者在發病期間會出現暫時性性功能障礙，這主要與疼痛、發熱及炎症反應有關。」

醫生在接診。（深圳大件事）

治療團隊根據綜合研判，為陳男進行抗生素聯合中藥八正散加減方治療。

前列腺炎如何預防？

傅偉表示，不少人誤以為前列腺炎是五六十歲才會得的病。實際上，研究數據顯示，前列腺炎在20-50歲性活躍期男性中的發病率高達25%-35%，其中25-40歲年齡段為高發期，該疾病已成為困擾各年齡段男性的常見問題。

醫生接診。（深圳大件事）

傅偉表示，慢性前列腺炎患者中，早泄、勃起功能障礙的發生率也比較高，這與前列腺炎症影響盆腔神經功能、導致射精控制能力下降密切相關。他強調，前列腺炎就像感冒一樣，是一種常見疾病，不必有心理負擔。通過規範的治療，85%以上的患者能夠獲得臨床症狀的顯著改善。

傅偉提醒，預防前列腺炎應從生活細節入手。避免久坐，可每1小時起身活動5-10分鐘；飲食調理，多攝入西紅柿（富含番茄紅素）、南瓜籽等有益前列腺的食物；規律作息，保證充足睡眠；適度運動，減輕壓力，「特別是IT、金融、司機等久坐職業的年輕人，是前列腺炎的高危人群，需要格外注意預防。」