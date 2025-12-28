男子神情緊張走綠色通道　「褲襠藏毒」超70克闖港珠澳海關斷正

據珠海拱北海關發布消息，該關所屬港珠澳大橋海關近期在入境內地的一名旅客身上查獲毒品70.8克。



據海關消息，8月14日20時許，海關關員在港珠澳大橋珠海公路口岸珠港旅檢大廳（入境內地）監管時，發現一名選擇「綠色通道」通關的男子神情緊張、舉止異常，海關關員遂對其實施截查。

經進一步檢查，海關關員在其內褲襠部處查獲用透明密封袋裝著的白色塊狀物品2袋、共57.5克，白色塊狀晶體2袋、共13.3克，合計70.8克，疑似身藏毒品進境。

近日，經專業機構鑒定，在該白色塊狀物品中檢出二乙酰嗎啡成份（俗稱「海洛英Heroin」），在白色塊狀晶體中檢出甲基安非他明成份（俗稱「冰毒Methamphetamine」）。目前，該案已移交海關緝私部門處理。

海關提醒，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國禁毒法》等相關法律規定，毒品是指鴉片、海洛因、冰毒、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其他能使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。走私、運輸毒品，無論數量多少，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。