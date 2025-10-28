經血驗HPV衞生巾品牌創辦人回應119人參與臨床研究：參考多國文獻

衞生署周日（26日）不點名指，有生物科技公司發售稱可透過衞生巾收集經血檢測有否感染人類乳頭瘤病毒（又稱HPV），惟做法未有充分科學證據證實可靠。涉事公司今日（28日）召開網上記者會回應，指2010年開始已有以經血驗HPV的研究，其後在世界各地，例如美國、韓國、印度等也有發表相關文獻，他們表示將與衞生署積極溝通科學實證。



涉事的「經血檢測HPV衛生巾」屬「樂護絲」本地品牌。（La Rosée樂護絲官方網站截圖）

涉事公司今日召開網上記者會回應。（記者會截圖）

中大校友蔡佩樺在2019年創立生物科技公司WomenX Biotech Limited（樺盟生物科技），今年1月推出經血簡易檢測子宮頸癌特製衛生巾PadX-HPV。據公司官網指，該款衛生巾的臨床研究試驗曾有119名女性參與，準確率逹99.2%。

蔡佩樺：2010年開始已有相關研究

蔡佩樺今日召開網上記者會回應，指2010年開始已有以經血驗HPV的研究，第一個研究由中大腫瘤學系名譽研究員黃思銓發表，其後在世界各地，例如美國、韓國、印度等也有發表相關文獻。

至於為甚麼臨床研究試驗只有119名女性參與、樣本數量是否足夠，蔡回應指119人這個數字是參考不同國家研究得出的，例如一項美國史丹福大學的研究的參與人數也只是百多人。

樺盟生物科技臨床研究內容：



+ 1

指衞生署發新聞稿前無通知公司

蔡佩樺表示，衞生署上周發稿前曾與公司接觸，其後在沒有通知公司的情況下。她不評論署方做法，亦認為署方做法不會影響其他科研公司：「始終政府同我哋願景一樣，就係消除子宮頸癌。」她將與衞生署積極溝通科學實證。

官網產品連結的萬寧網頁顯示「沒有產品符合搜尋結果」。（萬寧官網截圖）

萬寧下架產品 蔡佩樺：尊重商家決定

昨日，官網產品連結的萬寧網頁顯示「沒有產品符合搜尋結果」。萬寧元朗興發大樓分店職員稱，門市沒有貨存，未知何時會有貨，現時未有出售相關產品；粉嶺中心分店職員則稱「公司唔賣住」，故門市暫沒有出售相關產品，未知何時會恢復出售。

衞生署早前回覆《香港01》查詢時指，沒有要求零售商下架相關產品。蔡佩樺指，將與商家積極溝通，並重申會尊重商家決定。