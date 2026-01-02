上海南北通道新建工程啟動　將成世界最長中心城區地下連續流道路

周五（2日），據上海市交通委消息，南北通道新建工程於上午10時正式啟動。建成後，其將成世界最長中心城區地下連續流道路。



據《澎湃新聞》報道，該工程起點位於中環大柏樹立交，沿曲陽路經中山北二路以北入地， 經過曲陽路、曲陽南路、臨平路、高陽路、浦東南路、浦三路，最終抵達楊高南路成山路交叉口以北，全長14.55公里。這個通道是上海中心城區「井字形」通道的重要組成部分，預計將進一步優化中心城區的骨幹路網布局，提升快速路網的韌性，實現南北向交通流量的均衡，促進陸家嘴、北外灘和世博等中心地區的輻射能力，為沿線地區的發展提供更強支撐。

井字型路網優化方案總體布局圖。（澎湃新聞）

南北通道的新建工程分為浦西段、越江段和浦東段。本次開工的浦西段和越江段長約6.35公里，主要包括大柏樹立交的改造、中山北二路至濱江大道的主線隧道，以及四對半進出口匝道。還將同步進行排水、綠化和交通安全等附屬工程，設計規模為雙向4車道，並設有兩側的集散車道，專為小型客車設計。

南北通道浦西段及越江段簡圖。（澎湃新聞）

工程建設方、城投公路第三事業部副總經理蔡蕓飛表示，這將成為第二條南北通行的大動脈，平行於南北高架，建成後將大幅減輕南北高架的交通壓力，顯著提升中心城區骨幹路網的通行效率。

此次南北通道將成為世界上最長的中心城區地下連續流道路，在施工中面臨諸多世界級挑戰。為此，上海城投公路投資（集團）有限公司與上海市土木工程學會合作，邀請行業權威專家組成高水平智庫，成立「南北通道浦西段和越江段新建工程專家諮詢委員會」，為項目的順利推進奠定堅實基礎。

同時，南北通道項目堅持以人民城市的理念，推動生態綠色的可持續發展。在綠色建設方面，將使用預製裝配技術、優質環保材料和節能工藝，大幅降低生態衝擊；在施工過程中，則研究新型覆罩結構及空氣凈化系統的應用，通過綠色建造的「硬核」技術助力文明施工。