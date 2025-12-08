有片｜男子玩手機墮崖朋友圈報平安 四川華鎣山：事發地嚴禁攀登
撰文：林芷瑩

網傳有行山人士站在陡峭山石上玩手機時，其左腳所踩的石塊突然脫落，他瞬間墮下懸崖。一名疑似事主的男子事後在朋友圈發文報平安，稱自己「福大命大」。
網傳影片顯示，現場有多名行山人士在陡峭的山石上爬行，一名身穿黑衣的男子右手持手機，雙腳分別踩在山體和外側石塊上。隨後，其左腳所踩石塊突然脫落，他瞬間墮崖。
《華商報大風新聞》報道，有網民曾猜測事發地為深圳排牙山，但經當地核實予以排除。另有網民指出，該地點實為四川廣安華鎣山。據華鎣山旅遊區宣傳資料及影片畫面，其「白崖」景點特徵與片中環境高度吻合——山體中部凸起，兩側為懸崖，崖下植被茂密。
有當地登山愛好者確認，該處被稱為「刀片岩」，山形與植被具有較高辨識度。
事後，一名疑似墮崖事主在朋友圈發文報平安，稱「山神眷顧！福大命大！從40米高懸崖摔下去，又沿著坡坡坎坎滾落近15米遠！石頭垮塌那一下我以為自己死定了！活著真好！那就好好活著吧！」。
12月8日，華鎣山旅遊景區工作人員表示，暫未接到景區內發生墮崖事件的報告，「刀片岩」不屬於景區管理範圍，強調該區域「只允許遠處看，不允許攀登」。
華鎣市公安局及轄區派出所表示，暫未接到相關報警，需進一步查詢後方能確認，同時提醒登山時應嚴格遵守景區規定，勿進入未開放或危險區域，注意自身安全。
