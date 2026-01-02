破邊洲意外｜遊客墮崖亡　山藝教練形容「亂晒大龍」　倡設預約制

2025年除夕日（12月31日）下午，一名內地男遊客在西貢破邊洲懷疑拍照「打卡」時失足墜崖，其後不治。山藝及攀岩教練梁念豪今早（2日）在電台節目表示，破邊洲在秋季等日子會大風，且碎沙容易使人滑倒，有一定危險。



梁念豪稱，遊客受社交媒體影響，「行到好出」拍照並做出危險動作，「完全唔同意有安全意識，亂晒大龍」。他建議政府仿效外地，如日本富士山，旅客需預約，並需有人監管制，「冇人管好多地方會擒入去」。



破邊洲部分山坡近乎垂直。（資料圖片/翁鈺輝攝）

破邊洲有什麼危險？

梁念豪在港台節目《千禧年代》中表示，破邊洲環境相當危險，尤其是沙石較碎，大風時容易造成意外。他又表示旅客大多輕裝上山，缺乏適當的登山裝備。而且旅客多不理會圍欄，「啲人有欄照擒過去」，即使當局呼籲只行指定山路，但旅客「任何方法都可以入去，想入就入」，即使加圍欄但旅客會「行到好出」，「加幾多都會擒入去」。

破邊洲現時需要預約入山嗎？

梁念豪認為政府應仿效外地，旅客需要預約才可入山，入口處派人手管理，「再多人都一定要有人管住佢」。梁念豪也提到，受社交媒體影響，不少遊客在拍照時忽視安全，做出危險動作，如假裝爬石等，「完全冇安全感」；「完全唔同意有安全意識，亂晒大龍」，「冇人管好多地方會擒入去」。

破邊洲山徑路線海岸一帶，遊人絡繹不絕。（資料圖片/陳浩然攝）

立法會議員方國珊在同一節目指出，西貢今年仍吸引了大量人潮，高峰時期有超過3500人。她又表示，破邊洲吸引遊客拍照，但有一定風險，並留意到許多遊客並沒理會當局的警示牌，經常穿越到危險區域，特別是在山頂風大時，遊客因興奮而進行危險動作。方國珊認為漁護署有派員到場勸導旅客，但仍需加強宣傳。

方國珊同意加圍欄 但需考慮會否影響景觀

方國珊提議當局可在北潭涌或關口已開始宣傳，又提到漁護署在現場的巡邏人手有限，而且早上11時才到場，認為時間及人手上都可提早及加強。至於是否應增設圍欄，方國珊認為有需要，因現時該處圍欄，柱與柱之間是用繩封住，但如再增欄圍需考慮會否影響景觀。