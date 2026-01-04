山西景區多車遭拮爆車胎　網紅官懸賞兩萬追肇事者　遊客獲賠千元

1月2日，山西晉城的一景區「司徒小鎮」有遊客發影片稱，該景區停車場多輛私家車被拮爆車胎，質疑管理疏漏。景區最初回應「停車場屬外部區域，無人員管理不收費」被網民質疑「甩鍋」。1月3日，事情迎來反轉，景區全額賠償遊客損失，還額外賠付1000元（人民幣，下同），並懸賞兩萬元尋找「扎胎者」。



據內媒《極目新聞》報道，1月2日晚9時40分許，有網民稱，自己停在山西晉城司徒小鎮景區附近一處停車場的車被拮爆車胎，稱是「專門扎的（胎）側面」。該網民稱，車輛停在司徒小鎮斜對面四號停車場，現場多量私家車的車胎被扎，自己花費200元補胎。

事後，景區工作人員介紹，「（車輛被扎的）停車場其實是沒有人管理的，也沒有收費」，該說法引發網民不滿，質疑景區在「甩鍋」。

山西晉城司徒小鎮景區附近一處停車場的8輛車輛被扎。（極目新聞）

隨着輿論的發酵，1月3日13時許，景區所在地的「網紅村支書」周小明回應稱，該停車場共8輛私家車的車胎被扎，性質惡劣，敗壞了晉城市的名譽，已報警。

隨即周小明通過社交媒體賬號宣佈了4項處理措施：承擔遊客車輛維修費用及拖車費；向車胎被扎的車主賠付1000元；同時懸賞2萬元，利用現場300多輛車主的「哨兵模式」追查肇事者。此後，將在景區全覆蓋監控，配備巡邏車，全面保障遊客安全。

車主稱，專門扎的車輪側面，肯定是人為的。（極目新聞）

3日晚，周小明及景區工作人員向內地記者證實，景區目前已賠付了2名車主各1000元及補胎（或換胎）的費用，當晚，工作人員在加班排查線索，目前「已有進展」。被拮爆車胎的網民，也在社交媒體發佈影片，稱景區處理態度積極，補償方案落實到位，問題已解決。

公開資料顯示，司徒小鎮成人通票198元一位，包含小鎮門票和各類演出門票。事情反轉後，部分網民點讚景區「知錯就改」，認為「賠償＋懸賞」展現了擔當；但也有網民質疑，「如果沒鬧上熱搜，是不是真不管了。」