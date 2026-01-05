武昌兩車碰撞致堵塞　交警出動無人機引導司機處置事故兼撤走車輛

1月3日，湖北武昌區有兩車在主幹路發生擦碰導致交通堵塞，武昌交警利用無人機引導雙方車輛撤離，迅速令道路恢復暢通。



《極目新聞》報道，1月3日傍晚6時許，元旦假期返程車流與通勤客流疊加，友誼大道主幹道異常擁堵。武昌交警無人機按既定路線開展晚高峰常態化巡控，發現有兩車發生擦碰。事故車輛佔用一條車路且未設警示標牌，後方車流積壓，二次事故風險劇增。

武昌交警利用無人機引導雙方車輛撤離。（極目新聞）

傍晚6時15分，無人機飛抵事故現場上空，「開咪」通知雙方事故現場已記錄，並要求當事人交換聯繫方式，現場拍照取證後將車輛移至路邊安全區域等候處理。6時17分，事故車輛撤離，擁堵路段立即恢復通行。

6時20分，路面民警指導事故雙方司機通過「交管12123」App進行「視頻快處」，高效完成了定責，實現「空中巡控預警、地空聯動疏導、網上快速辦結」的空地網一體化閉環。

2025年8月14日，武昌交警啟用無人機。（微信公眾號@平安武漢）

武昌交警利用無人機打造「空地一體」交通防控體系。（微信公眾號@平安武漢）

據介紹，元旦期間，武昌交警無人機在重點路段巡控，累計處置輕微事故20餘宗，平均處置時長較傳統模式縮短60%；在早晚高峰時段，協同路面警力追處違禁通行渣土車10餘輛、勸離欲闖橋隧的電動單車30餘輛次。