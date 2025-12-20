蜜雪冰城石門店不足1年擬招頂手　港漂女老闆曾爆為拿身份證開店

內地連鎖茶飲店蜜雪冰城成為本港「過江龍」，近年在本港多區開設分店，但最近有網民發現開業未滿1年、位於沙田石門京瑞廣場的蜜雪冰城門店，傳出轉招頂手消息，月租更高達16萬元，引來許多網民譁然，「呢個位都16萬？冇X嘢呀」、「16萬，肯租嗰個有病」、「𠵱家市道咁差，月租3萬都死」、「月租16萬？賣幾多杯先夠回本？」。



在港開店成本高，但店家可能另有目的。翻查資料，該間蜜雪冰城由居於深圳的「港漂」加盟開設，女老闆今年5月在小紅書「自爆」當初開店原因，「就是為了續簽，我身邊有朋友差兩年拿到身分證，結果斷了」、「祝我順利拿到永居」，但目前該店招頂手，未知有否影響店主在港續簽和取得香港永久居民身份的大計。



地產代理指出，蜜雪冰城石門店舖位需要頂手，面積達1,100呎，目前租金16萬元。（facebook群組「生意轉讓 招頂 轉手 出售生財工具」截圖）

蜜雪冰城石門店招頂手

近日相信是地產代理在facebook群組「生意轉讓 招頂 轉手 出售生財工具」發文，指出石門有1個飲食舖位需要頂手，面積達1,100呎，設有供水和排水系統，提供較大功率的三相電力供應，目前租金16萬元，任何人如有興趣，可以面議。

蜜雪冰城石門店月租多少錢？

帖文附有該店目前的店面，相信有人用紅格遮掩店名，但許多網民單憑位置和店面，已經知道該店正是蜜雪冰城，2025年初才開業，換言之，不足1年需要離場，有網民認為租金價格高得離地，「呢個位加面積，畀盡4至5萬」、「生意好呀！試下24小時營業嘛」、「憑咩咁貴租」。

港漂女老闆今年5月在小紅書「自爆」，「當初開店的原因很簡單，就是為了續簽，我身邊有朋友差兩年拿到身分證，結果斷了」、「祝我順利拿到永居」。（小紅書影片截圖）

港漂女老闆自爆開店原因︰就是為了續簽

翻查資料，該間蜜雪冰城由居於深圳的「港漂」開設，女老闆積極在小紅書宣傳自己店舖，一直慨嘆仍然蝕錢，到了今年5月，她更在小紅書「自爆」，「當初開店的原因很簡單，就是為了續簽，我身邊有朋友差兩年拿到身分證，結果斷了」、「祝我順利拿到永居」，故相信有人為了續簽而創業加盟蜜雪冰城。店主最近較少提及自己的生意，反而拍片講述自己到處吃喝玩樂經歷。

港漂女老闆形容取得本港碩士資格過程「真的很香」。（小紅書影片截圖）

女老闆來港讀碩士︰真的很香

女老闆沒有提及續簽還剩多少年才能取到本港永久居民身份證，但她2022年12月拍片表示，自己來港讀1年制的碩士課程，學費只需10萬元，「都是在家裡上網課」就能畢業，當時她形容取得本港碩士資格過程「真的很香」。

母公司蜜雪集團收入增加

至於蜜雪冰城母公司蜜雪集團（2097）沒有經營困難，集團公布截至2025年6月底止中期業績，母公司擁有人應佔溢利26.93億人民幣（約29.14港元），按年增加42.9%，不派息。期內收入增加39.3%至148.74億人民幣（約160.94港元）。集團當時指出收入增加，主要歸因於商品和設備銷售產生的收入增加，其次是加盟和相關服務產生的收入增加。截至2025年6月底，蜜雪集團全球門店數目超過5.3萬間，其中4,700間設於內地以外市場。

（綜合）