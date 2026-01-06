網紅柬埔寨街頭流浪　曾向父母索8萬多元　親人：已不能自主活動

近日20歲內地女網紅umi（本名吳甄楨）被拍到在柬埔寨街頭流浪，精神恍惚還雙腿骨折，令人唏噓。中國駐柬埔寨大使館4日發文稱已找到吳甄楨並送送往醫院救治，也證實她受「高薪工作」誘惑來柬工作。吳甄楨堂伯吳先生稱，侄女雖被救助，但身體狀況不好，今天（1月6日）就把她接回國。



吳甄楨被拍到在柬埔寨街頭流浪。（互聯網）

網民最新爆料，吳甄楨已被送往救助站，在那裏吃上八寶粥了。（抖音截圖）

內媒《九派新聞》報道，吳先生指侄女雖被救助，但「不能自主活動，走路需要有人攙扶」。目前家屬已和中國駐柬使館取得聯繫，1月6日就把她接回家。

他還説，吳甄楨2025年4月就瞞着家人去了柬埔寨，之後用各種理由要錢，父母前前後後轉了8萬多元（人民幣，下同）。最後一次聯繫是2025年12月26日，她說要錢看病，堂弟轉了2200元。後來家人覺得她的行為不正常，追問下她才承認出國去了柬埔寨，「但有沒有受到脅迫，是不是別人逼着她要錢的，還沒人知道」。

Umi過往的形象都比較光鮮亮麗。（互聯網圖片）

吳甄楨在社交平台打造「精緻人設」。（抖音截圖）

至於為什麽會淪落到流浪街頭，吳先生就指吳甄楨曾稱住在某個東家家裏，「後來人家看她狀態不行了，怕出事，就把她趕出來了。」

早前吳甄楨父母接受媒體採訪時曾説，他們是普通家庭，父親是農民，沒出過國，只能報警處理，希望獲得政府幫助，接女兒回家。

網絡打造「精緻人設」

吳甄楨抖音賬號「umi」目前粉絲已漲到5萬，她發佈的影片大多是秀身材顔值和酒吧玩樂的內容，一直在打造「精緻人設」。吳甄楨父親此前向媒體坦白，女兒是福建南平市下轄建甌市某鎮某村人，他是農民，家裏條件一般。

網上有網民爆料，吳甄楨是被同鄉男友以「高薪生活」、「包機酒」等話術哄騙至柬埔寨，初期還營造KTV聚會、奢侈品消費等「暴富」假象。還有網民稱，吳甄楨男友在國外賭錢輸了，便把她賣了，所以才在酒吧陪酒陪吸毒，最後神志不清摔斷腿。